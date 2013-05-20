Кулинич заявляет, что его не пускают на рабочее место в “Киевской крепости” по “звонку" из Департамента культуры

Киев. 20 мая. УНИАН. Восстановленный решением Апелляционного суда Киева от 14 мая с.г. в должности руководителя Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость" Вячеслав Кулинич заявляет, что его не пускают на рабочее место по “звонку” из Департамента культуры Киевской городской государственной администрации.

Об этом Кулинич сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Я упрямо выходил на работу. Когда удавалось попасть, а когда - нет. Там существует электронный ключ. Но однажды этот ключ перестал работать. Одна из сотрудниц мне сказала по телефону, что Вы нас простите пожалуйста, мы вас поддерживаем, но дано указание Вас не пускать. Департамент культуры дал указание не пускать меня на рабочее место”, - сказал Кулинич.

По словам восстановленого судом в должности руководителя музея, по телефону он имел беседу с директором Департамента культуры Светланой Зориной, которая сказал, что ей нужен соответствующий приказ о восстановлении Кулинича в должности.

“Зорина говорит, что вы можете вернуться только, когда будет мой приказ”, - сказал Кулинич.

Юрист Олег Король, оказывающий поддержку Кулиничу в его деле по восстановлению в должности, отметил, что согласно законодательству, решение суда апелляционной инстанции вступает в законную силу с момента провозглашения. “Даже не печатания, а провозглашения! Напомню, что 14 мая состоялось провозглашение, а уже на следующий день, соответственно, решение уже является действующим и подлежит обязательному исполнению”, - заявил юрист.

“Зорина в телефонном режиме пыталась объяснять Кулиничу, что не нужно спешить, что им известно о существовании судебного решения о восстановлении его на работе. Это решение просто выполнить, потому что там написано: “отменить приказ об освобождении”, то есть его, приказа, не существует. То соответственно, не нужен и новый приказ о восстановлении Вячеслава Яковлевича в должности”, - уверил юрист.

По его словам, Зорина пыталась в телефонном режиме сказать, что “не нужно исполнять решение суда, не нужно выходить на работу”.

“На что Кулинич попросил в письменной форме написать объяснение, почему ему не нужно выходить на работу. Занес письменное заявление в приемную Зориной, но ответа пока нет”, - прибавил юрист.

По словам Короля, чтобы сделать невозможной схему “разыгрывания карты прогула Вячеслава Яковлевича, то есть невыхода его на работу”, каждый день, когда Кулинич не может попасть на рабочее место, составляется соответствующий юридический акт об этом.

Юрист сообщил, что завтра уже должно быть решение суда в полном варианте в письменном виде, и если Департамент культуры не изменит свою позицию в отношении Кулинича, то придется обращаться к судебным исполнителям.

“В настоящее время была объявлена вступительная и резолютивная часть, и суду нужно 5 дней для того, чтобы подписать полный текст судебного решения. Пятый день - завтра. То есть в среду будет этот полный текст, и тогда мы, очевидно, уже не будем ожидать, обратимся в соответствующие инстанции. И тогда госисполнитель должен заставить исполнить решение суда в принудительном порядке”, - сказал Король.

Кулинич в очередной раз заявил о своем убеждении, что его хотели сместить с должности, чтобы поставить другого человека, который не будет препятствовать реализации планов застройщиков, уже много лет посягающих на территорию фортификационного комплекса.

Как сообщил Кулинич, ему передан в руки кадастровый план перспективного развития Киевской крепости, разработанный в период, когда он был отстранен от исполнения обязанностей руководителя музея. Он утверждает, что этот план уже предусматривает изъятие 2,5 га территории музея возле НСК “Олимпийский”, то есть территории Косого капонира. Что там планируют строить пока неизвестно, но вбитые в землю опоры, по словам директора Крепости, мощные, а следовательно рассчитаны для масштабного строительства.

Как сообщал УНИАН, Кулинич был освобожден от должности руководителя «Киевской крепости» летом прошлого года. Кулинич сразу заявил, что считает незаконным приказ Главного управления культуры КГГА (сейчас Департамент культуры КГГА) о его увольнении. В связи с этим он обжаловал приказ в Окружной административный суд Киева.

Кулинич отмечал, что в приказе, изданном 17 июля в 2012 г., речь идет о его увольнении "в связи с неоднократным нарушением трудовой дисциплины, невыполнением поручений Главного управления культуры". "Хотя все это время они регулярно нам подтверждали премию и только за неделю до этого приказа они вынесли мне выговор за то, что я не пустил комиссию по передаче Башни (№4 - УНИАН) в аренду на территорию музея", - прибавил Кулинич. Кроме того, по словам Кулинича, приказ о его увольнении издан с нарушением закона, поскольку он в это время болел.

В свою очередь начальник Главного управления культуры КГГА Светлана Зорина настаивала на законности освобождения Кулинича от должности директора Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость".

Кулинич до этого увольнения проработал в «Киевской крепости» около 17 лет.