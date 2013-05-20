Председатели семи территориальных организаций Руха считают объединение с УНП технологией раскола оппозиционных сил - заявление

Киев. 20 мая. УНИАН. Семь председателей территориальных организаций Народного Руха Украины считают объединение НРУ и Украинской народной партии технологией раскола оппозиционных сил.

Об этом говорится в заявлении председателей областных организаций НРУ, обнародованном на пресс-конференции в УНИАН народным депутатом, председателем Ривненской областной организации НРУ Валентином Королюком.

«Мы считаем, что объединение Народного Руха Украины и Украинской народной партии – ни что иное, как технология раскола оппозиционных сил. В то время, когда общество ждет объединения всех политических сил, выступающих против режима Януковича, руководители НРУ и УНП разрушают Объединенную оппозицию и создают еще одну оппозицию, которая выгодна, в первую очередь, Банковой», - говорится в заявлении.

Авторы заявления считают, что большинство решений на ХХІІ внеочередном съезде 19 мая были приняты с применением манипулятивных технологий и фальсификации голосования.

Они отмечают, что руководство НРУ пренебрегло решениями подавляющего большинства конференций областных организаций Руха о недопустимости изменения названия партии «Народный Рух Украины». Кроме того, подсчет голосов при избрании заместителей председателя партии был откровенно сфальсифицирован. «Эти факты дают нам основания говорить, что так называемое объединение НРУ и УНП - это технология, которая применяется антиукраинскими силами для раскола оппозиционных сил», - говорится в заявлении.

Председатели семи территориальных организаций НРУ заявляют о своем несогласии с таким курсом и призывают лидеров Объединенной оппозиции «Батькивщина» ускорить процесс создания широкого объединения демократических сил для борьбы с «антиукраинским режимом Януковича», вовлекая в него не только политические партии, но и общественные организации, профсоюзы.

Авторы заявления также обращаются ко всем руховцам «не помогать горе-политикам реализовать сценарий «через псевдообъединение - к разъединению демократических сил».

Заявление подписали, кроме Королюка, народный депутат, председатель Киевской городской организации НРУ Александр Черноволенко, председатель Киевской областной организации НРУ Роман Сушко, председатель Волынской областной организации НРУ Владимир Банада, председатель Черкасской областной организации НРУ Игорь Волошин, председатель Сумской областной организации НРУ Сергей Бутенко, председатель Херсонской областной организации НРУ Виктор Ващук, председатель Молодого Народного Руха Сергей Воронов.

На вопрос, согласен ли с данным заявлением член НРУ, экс-председатель партии Борис Тарасюк, Черноволенко ответил: «Да, безусловно».

Бутенко, в свою очередь, отметил, что объединение НРУ и УНП является «политтехнологическим проектом, в котором заинтересована власть, и этот проект не добавляет единства оппозиционным патриотическим силам, основной целью которых является смена режима Януковича в 2015 году».

Черноволенко прогнозирует, что немногие члены НРУ захотят войти в новую политическую силу. «Не только мы не захотим, мы прогнозируем, что из тех десятков тысяч членов НРУ, которые есть, дай Бог, чтобы тысяча наскреблась», - сказал он.

По словам Черноволенко, нет намерений создавать новую партию. «Делать новую партию никто не будет, поскольку мы стоим на позиции, что нужно объединяться. Сейчас есть нормальный формат - это объединение всех путем вступления в «Батькивщину». Мы считаем, что наше место там», - сказал Черноволенко.