Киев. 21 мая. УНИАН. Туроператор «Join Up!» опровергает информацию о финансовой несостоятельности предприятия и невозможности обслуживать имеющиеся контракты. Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил генеральный директор компании «Join Up!» Юрий Альба.

«У нас долгов нет. Я могу сказать, что только за подписание контракта с ведущей отельной сетью «Mitsis» мы заплатили наперед невозвратный депозит на 5 лет около 1 млн евро. Я хочу сказать, что у компании хватает капитала», - сказал Альба.

При этом он отметил, что на финансовое состояние и способность выполнять свои обязательства не влияют даже недобросовестные действия конкурентов, а именно кибератаки на серверы компании.

«Все наши туристы вылетают по забронированным турам без проблем. Сейчас мы работаем в ручном режиме по обработке всех документов и делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить нормальную работу электронной системы», - сказал Альба.

По данным гендиректора, «Join up!» с начала текущего года отправила 77 тыс. туристов, что на 2 тыс. больше по сравнению с аналогичным показателем 2012 года (75 тыс. туристов).

Справка УНИАН. Группа туристических компаний «Join UP!» объединяет несколько структур. В их числе - многопрофильный туристический оператор «Join UP!», работающий с 2009 года, авиакассы «ACS Ukraine», франчайзинговая сеть турагентств из 50 офисов по всей Украине, единая система поиска и бронирования туров операторов Украины.

Представительства туроператора открыты в Донецке, Харькове, Днепропетровске, Кишиневе и Одессе.

В 2013 году туроператор запустил два новых направления – Греция и Тунис.