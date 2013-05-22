Легендарная монета iCoin Стива Джобса

22 мая в Европе и Украине стартовали продажи уникального «бизнес-подарка №1» - iCoin - памятной монеты Стива Джобса www.jobs-coin.com.



Легендарная монета iCoin появилась в преддверии премьеры фильма о настоящем «Герое нашего времени» - Стиве Джобсе, вклад которого в современную культуру IT-технологий является по истине уникальным!





Данный продукт был создан командой ценителей человеческого гения - Стива Джобса, вдохновленные этим человеком, его силой, энергией, умением нестандартно выходить из сложных ситуаций и принимать быстрые и правильные решения, они создали памятную монету iCoin для напоминая всем о том, что каждый может изменить мир и сделать его лучше!

Монета iCoin представлена на рынке в четырех видах металла: медно-никелевая, серебреная, серебряная с позолотой и золотая. Коллекция культовых монет изготовлена ограниченным тиражом с индивидуальным номером и возможностью заказать свой «любимый» номер. Лимитированный тираж ставит iCoin в ряд с эксклюзивными подарками, которые стоят тысячи долларов, а почитатели Стива Джобса и бренда Apple получили как уникальный новый продукт, так и памятник Стиву Джобсу, который откроют в Киеве (сейчас на сайте организаторов объявлен конкурс на лучший дизайн http://jobs-coin.com/monument)!



Стань первым обладателем iCoin! Заказывай монету на сайте: www.jobs-coin.com