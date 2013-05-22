Во Львове открылся супермаркет «Фокстрот» в инновационном формате «Shop-in-Shop»

«Фокстрот» открыл торговую точку нового формата «Магазин в магазине» в своем действующем супермаркете во Львове в ТРЦ «Кинг Кросс Леополис»: Сокольники, ул. Стрыйская, 30. Праздник открытия со скидками и специальными акционными предложениями проходил с 16 по 19 мая 2013 года. Его финалом стал розыгрыш ценных подарков и мастер-класс Эктора Браво.





Кулинарный урок от ведущего шеф-повара страны собрал покупателей техники Kenwood и произвел настоящий фурор. Эктор Хименес Браво готовил филе рыбы с соусом «Kaengh phet» и «Sai Oua» из креветок и гребешков, весенние овощи по-тибетски и украинскую свекольную икру. Все блюда можно было попробовать и абсолютно все участники мастер-класса получили в подарок рецепты приготовленных лакомств с автографом Эктора Браво. Подарки лично от знаменитости, фирменные фартуки и наборы прихваток, получили самые активные зрители шоу.

Сам мастер-шеф акцентировал внимание аудитории на том, что хорошо приготовленное блюдо требует качественного оборудования. Ведь когда работаешь на кухне и стремишься создать шедевр, каждый ингредиент и каждая деталь должны способствовать этому. Мастер-класс длился 2 часа и транслировался на 11 мониторов, чтобы все желающие смогли его увидеть.

Также 19 мая в 18:00 состоялся розыгрыш 27 подарков. Счастливчики из числа покупателей с чеком на сумму свыше 500 гривен, ушли домой с подаренными микроволновками, тостерами, холодильником и кухонной машиной.

Львовяне остались довольны как самим праздником и сопутствующими скидками до 60%, так и тем, что их городу достался магазин уникального формата для всей семьи. Женщины отметили наличие детской площадки прямо на территории магазина. А рядом бренд-зону DeLonghi, где совершенно бесплатно можно продегустировать кофе, приготовленный в кофеварке одноименного бренда, сидя в уютном кресле за столиком. Пришлось им по вкусу и уютное оформление магазинчиков Kenwood, Pyramida, Rowenta, Moulinex, Tefal, Vitek и Gorenje. Мужчины же оценили формат шоу-рума, который позволяет знакомиться с каждым производителем отдельно и тестировать самые последние новинки от мировых производителей.

- Этой весной «Фокстрот» еще больше вырос в уровне сервиса. И наш новый формат “Shop-in-shop”, первый среди магазинов бытовой техники и электроники в Украине – это очередной шаг навстречу нашим покупателям. Ведь их комфорт – наша конечная цель, - сообщил исполнительный директор сети Вячеслава Поврозник.



Справка: Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является лидером* рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники и обладателем титула «Национальная торговая марка» по версии рейтинга «Человек года - 2012». Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на 22 мая 2013 г. в Украине насчитывается 226 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 110 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь составляет около 200 000 кв. м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской компанией Deloitte&Touche** в 2012 году, торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. Объём продаж сети за 2011-12 финансовый год составил более 7.17 миллиардов гривен. С 2010 года торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является членом-участником «Euronics»*** - самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы.

*по данным GFK, 2012