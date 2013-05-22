Киев. 22 мая. УНИАН. Эксперт предупреждает об опасности для государства в случае продолжения использования “спортсменов” для силовых акций.

Как заявил правовой советник ОО Информационного центра “Майдан Мониторинг” Александр Северин на пресс-конференции в УНИАН, для любого нормального государства, которое не хочет своего распада или не хочет превратиться в рекетирскую страну, “наибольшим ужасом является потеря монополии на насилие, когда применять насилие де-факто и де-юре могут не только государственные органы, но и какие-то молодчики или частные армии”.

Северин заметил, что хуже всего то, что украинские высокопоставленные должностные лица этого не понимают.

По его словам, “использование спортсменов” начало возрождаться десять лет тому назад, после разрешения вовлекать частные структуры в исполнение решения суда. “Тогда на них появилась мода, и мода эта начала расти, и сейчас выросла до того, что эти молодые люди спортивного телосложения стали торговым брендом, который должен быть внесен в официальный классификатор профессий в Украине”, - заметил Северин.

По его словам, появление таких молодых людей на митингах может рассматриваться как препятствование проведению мирных собраний, даже если они просто пугают своим видом присутствующих. “Но, главное, мы же понимаем, что привлекают этих парней спортивного телосложения не рядовые граждане, это делают люди с админресурсом, которые приближены к власти или находятся у власти”, - отметил он.

Во время акции оппозиции 18 мая в Киеве, по его мнению, также произошло нарушение закона.

"Кроме того, что увидели и прокомментировали едва ли не все - нападения на журналистов, там было еще и то, что предусмотрено статьей 340 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное препятствование проведению мирного собрания с применением властных полномочий или физического насилия", - отметил он.

При этом он выразил удивление, что об этом сегодня молчит оппозиция.

"Идут люди, реализуя свое конституционное право на мирное собрание, согласно положению 39 статьи Конституции Украины, люди подвергаются нападению - журналисты, не журналисты, кто угодно они подвергаются нападению каких-то лиц”, - заметил он. При этом не должно интересовать к какому лагерю они принадлежат, - ни нападавшие, ни те, на кого нападали. Каждый должен иметь гарантированное и защищенное государством право без угроз со стороны молодчиков на протест», - сказал Северин.

“Когда начинается толкотня, потасовка, когда летят бутылки, и кто-то бросается на участников мирных собраний, какие бы мотивы у них ни были это должно рассматриваться как преступление, предусмотренное статьей 340 УКУ”, - заметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов.

Во время акции оппозиции произошли столкновения между сторонниками партии «Свобода» и молодчиками в спортивных костюмах.

У здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской неизвестные парни спортивного телосложения избили журналистку «5 канала» Ольгу Сницарчук и фотографа Владислава Соделя. По словам Соделя, он и Сницарчук снимали избиение молодчиками "свободовцев".

"На нас напали около 10 человек в спортивных костюмах. Мы снимали, как они били "свободовцев", и им это категорически не понравилось", - рассказал фотограф.

Содель отметил, что милиция не вмешивалась в инцидент, хотя журналисты неоднократно просили правоохранителей защитить их.

21 мая милиция сообщила о задержании подозреваемого в избиении журналистов “5 канала” Сницарчук и газеты «КоммерсантЪ» Соделя во время массовой акции в Киеве 18 мая.