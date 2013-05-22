Киев. 22 мая. УНИАН. В Крыму осенью планируется провести Международный конгресс тюркских народов Украины.

Об этом на заседании круглого стола в УНИАН сообщил председатель Гражданского конституционного конгресса Юрий Збитнев.

"Мы рассчитываем обратиться в Парламентскую ассамблею тюркских народов, в которую входят четыре государства, в том числе Азербайджан и Турция, относительно участия в этом конгрессе в качестве наблюдателя", - заметил он.

Конгресс будет посвящен вопросам культурного и национального развития, активного участия в конституционных преобразованиях, общественной и политической жизни представителей тюркских народов.

Особое внимание планируется уделить вопросам крымских татар, международным отношениям с суверенными тюркоязычными государствами и национальным гуманитарным проектам.

По словам Збитнева, в Украине сегодня проживает более миллиона представителей тюркских народов, в том числе крымских татар.

Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в Украине в 2001-2010 годах Талят Мусеиб оглы Алиев подчеркнул, что представители тюркских народов должны заявить о себе.

По его словам, тюркские народы - полноценные граждане Украины, они так же принимают участие в экономических, политических и культурных процессах и как все заинтересованы в том, чтобы Украина была свободной, Украина «держала свою независимость мощно и крепко, чтобы Украина была одним из достойных членов европейского общества, чтобы в Украине человек жил свободно».