Украинские производители моющих средств помогают соотечественникам защититься от аллергии

В каждом синтетическом моющем средстве содержится более 20 различных веществ, способных оказывать негативное влияние на здоровье и вызывать аллергию. Постоянный контакт с вредными веществами - одна из причин роста аллергических заболеваний во всем мире. Украинские производители, не дожидаясь запретов и регулирований со стороны органов власти, разрабатывают и предлагают потребителю экологические моющие средства, которые помогутпредотвратить риск заболевания аллергиями.



По данным Ассоциации аллергологов Украины в нашей стране от аллергии страдает более 10 миллионов человек.Среди факторов, влияющих на рост числа аллергических заболеваний, не последнее место занимаетнекачественная бытовая химия.



«Взаимодействуя с нашим организмом вещества, которые содержатся в средствах бытовой химии, способствуют снижению иммунитета, могут приводить к развитию кожных и респираторных аллергических заболеваний. Агрессивные химические вещества могут проникать в организм через кожные покровы, вызывая контактный дерматит», - рассказал Президент Ассоциации аллергологов Украины, профессор аллергологии Борис Пухлик. Во многих европейских странах количество вредных веществ в моющих средствах регулируется на государственном уровне. Украина тоже пытается предпринять попытки по уменьшению токсичности моющих средств - в Верховной Раде Украины на рассмотрении находится законопроект «О постепенном сокращении и полном запрете использования фосфатов в моющих средствах». Не дожидаясь запретов и регулирований этого вопроса со стороны власти, украинские производители делают свой вклад в уменьшение негативного влияния бытовой химии на здоровье украинцев и окружающую среду путем производства экологических безопасных для здоровья и окружающей среды моющих средств.



«Последние мировые тенденции –это разработка рецептур и производство принципиально новых стиральных порошков третьего поколения, которые превосходили бы по потребительским свойствам, гигиеническим и экологическим показателям существующие стиральные порошки», - сказала Директор по продукту Компании «Амрита» Инна Бубнова.



Украинская компания «Амрита» уже более четырех лет развивает свое новое направление HOME– экологические моющие средства для чистоты в доме. Результатом многолетней работы стал выход на украинский рынок экосредств «Шанталь», которые не содержат самых опасных химических веществ, таких как фосфаты, хлор, цеолиты, анионные ПАВы и другие. В состав Экосредств «Шанталь» входят только натуральные высококачественные компоненты, а также мягкие моющие вещества природного происхождения. При этом, благодаря тщательно подобранному составу,разработанному группой экспертов компании «Амрита», Экосредства сохраняют свою высокуюмоющую способность, оставаясь при этом безопасными для здоровья и окружающейсреды. Экосредства «Шанталь» от Компании «Амрита» доступны в Цетрах обслуживания клиентов, Сервисных пунктах и у дистрибьюторов по всей Украине. Стоимость:Экопорошок для белыхвещей, 800 г и Экопорошок для цветныхвещей, 800 г – 59,50 грн, Экопятновыводитель, 400 г и Эко-отбеливатель, 400 г – 40,6 грн.

Справка:

Компании «Амрита» - эксперт в области здоровья

Компания «Амрита» - отечественная компания прямых продаж, которая была основана в 2001 году в Киеве.

Главная миссия Компании– обеспечить людей продукцией, информацией и возможностями, позволяющими им быть естественно здоровыми, красивыми и успешными.

Компания реализовывает свою миссию тремя способами:

- разрабатывает и делает доступной качественную натуральную продукцию в четырех направлениях: фитопрепараты для здоровья (Health), натуральная косметика (Beauty), здоровое питание (Nutrition) и экосредства для дома (Home);

- проводит обучение и информирует своих клиентов о принципах сохранения здоровья и долголетия;

- создает и предлагает возможности для получения дополнительного дохода или построения собственного бизнеса.



На сегодня в ассортименте Компании «Амрита» более 300 продуктов для здоровья и красоты, более 70 из них – собственные уникальные разработки Компании.Группа экспертов, разрабатывающая продукцию Компании «Амрита»,включает в себя специалистов Компании, ведущихукраинских технологов, производителей и ученых. В основе формирования ассортимента Компании и создания оздоровительных программ лежит комплексный подход к здоровью человека, затрагивающий все аспекты жизнедеятельности.

Продукцию Компании «Амрита» отличает:

- натуральность, ведь при изготовлении продукции Компании «Амрита» используются натуральные компоненты, полученные из экологически чистого сырья;

- комплексность действия каждой фитокомпозиции, кроме основного направленного действия, обеспечивает системное воздействие и способствует оздоровлению всего организма;

- широта ассортиментапозволяет индивидуально подобрать продукты в разных продуктовых направлениях Health, Beauty, Home, Nutrition;

- уникальность, в ассортименте Компании несколько десятков продуктов, которые являются эксклюзивными разработками и не имеют аналогов в мире, а именно «Микотон», «Анкарцин», «Мипро-Вит» и другие, а также серия косметики amrita®, основанной на уникальном натуральном компоненте - фитомеланин®;

- эффективность и безопасностьпродукции доказана более чем десятилетним опытом успешного применения потребителями и практикующими врачами;

- научно подтвержденные механизмы действия и результаты, основанные на клинических и лабораторных исследованиях ведущих медицинских учреждений Украины.

Оставаясь верной своей миссии и опираясь на ключевые ценности, такие как доверие, ответственность, позитив и созидание, за 12 лет своей работы Компания заслужила доверие более миллиона потребителей и по праву считается экспертом в области здоровья, предлагая широкий выбор эффективной и безопасной продукции для здоровья.

Сайт Компании: www.amrita.ua



КОНТАКТЫ

Виктория Онищенко

PR-менеджер Компании «Амрита»

(067) 406-25-41

v.onischenko@amrita.ua