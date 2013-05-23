Киев. 23 мая. УНИАН. Объединенный Народный Рух Украины выступает за объединение всех оппозиционных сил.

Об этом председатель объединенного Народного Руха Украины (Украинской народной партии «РУХ») Василий Куйбида заявил на пресс-конференции в УНИАН.

"Мы призываем все политические силы к сплочению и консолидации, потому что только таким образом мы можем устранить эту антиукраинскую власть, и только таким образом мы можем, придя к власти, консолидировать общество и провести крайне необходимые для страны реформы", - подчеркнул Куйбида.

Председатель партии подчеркнул, что победить существующий режим и восстановить национальную государственность можно только вместе, объединив усилия.

Он напомнил, что УНП и НРУ 19 мая этого года возобновили свое единство, понимая угрозу, которая сегодня нависла над украинской государственностью, над демократией.

Куйбида выразил надежду, что после реформ уже осенью партия станет модернизированной, действенной, сильной политической структурой, которая стоит на принципах национальной государственности и заботится о консолидации нации.

Также он выразил надежду, что мощная правоцентристская партия «Рух» станет сердцевиной объединения других национально-патриотических сил.

"Мощная правоцентристская партия, которая будет центром более широкого объединения всех оппозиционных сил", - сказал Куйбида.

Сейчас, по его словам, идут переговоры с рядом партий и общественных организаций и уже готово к подписанию соглашение с Украинской республиканской партией о координации и сотрудничестве.

Первый заместитель «Руха» Иван Заец заметил, что на сегодняшний день оппозиция состоит из двух частей - парламентской и внепарламентской, причем последняя очень нуждается в сплочении и консолидации. Заяц убежден, что объединение НРУ будет способствовать процессу объединения внепарламентской оппозиции и пойдет на пользу всей оппозиции. Он подчеркнул, что «Рух» заинтересован в тесном сотрудничестве со всеми демократическими, национально-патриотическими силами.

Заец категорически отбросил обвинения в адрес НРУ в том, что своим объединением партия создает какую-то контроппозицию к Объединенной оппозиции «Батькивщина».

"Мы как раз хотим усилить весь оппозиционный спектр", - подчеркнул он.

По словам заместителя председателя партии Вячеслава Коваля, он не понимает, что может быть плохого в том, что политическая сила, которая является частью оппозиции, станет более сильной после объединения, усилит внепарламентский сегмент.

"Так произошло, что до сих пор с внепарламентскими партиями сегодня никто не работает", - добавил он.

Коваль обратил внимание на то, что лишь две политических силы в Украине являются ассоциированными членами Европейской народной партии – «Батькивщина» и НРУ, что, по его мнению, свидетельствует о том, что эти две политических силы "где-то вместе будут бороться с тем, что происходит в Украине".

"Для того чтобы одолеть эту власть, нужно объединить и мертвых, и живых, и ненародных, тогда можно надеяться на победу", - заметил Коваль.

Как сообщал УНИАН, 19 мая НРУ и УНП на съезде двух партий приняли решение объединиться в единую партию «Рух». Юридической основой объединения (слияния) является Народный Рух Украины. Председателем объединенной партии избран председатель Руха Василий Куйбида, первым заместителем - и.о. председателя УНП Ивана Заец. До 1 ноября 2013 года будет проводиться перерегистрация членов объединенной партии.

В то же время председатели семи территориальных организаций Народного Руха Украины считают объединение двух партий технологией раскола оппозиционных сил.

22 мая, комментируя объединение, которое состоялось на съезде 19 мая, народный депутат, председатель Народного Руха Украины в 2003-2012 годах Борис Тарасюк сказал, что объединение НРУ с Украинской народной партией ослабит оппозицию.