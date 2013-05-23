Эксперты заявляют о возможности появления аллергии из-за использования бытовой химии

Киев. 23 мая. УНИАН. По оценкам экспертов, в Украине не менее 10 миллионов человек болеют разными видами аллергии, часть из которых спровоцирована именно использованием некачественной бытовой химии.

Об этом президент Ассоциации аллергологов Украины, профессор аллергологии Борис Пухлик сообщил на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Влияние бытовой химии на рост уровня аллергических заболеваний в Украине и пути решения проблемы».

"Взаимодействуя с нашим организмом, вещества, которые содержатся в средствах бытовой химии, способствуют снижению иммунитета, могут приводить к развитию кожных и респираторных аллергических заболеваний. Агрессивные химические вещества могут проникать в организм через кожный покров, вызывая контактный дерматит", - сказал Пухлик.

Вместе с тем, он отметил, что использование качественной бытовой химии, которая не содержит аллергенов, способно минимизировать негативное воздействие веществ на организм человека.

Как отметила технолог экологического производства бытовой химии Анна Ясинская-Капитняк, в Украине на отечественном предприятии "Амрита" недавно был разработан стиральный порошок, который не содержит фосфатов, фосфанатов и цеолитов, хлора и других веществ, которые являются токсичными для организма человека и широко используются в бытовой химии. Она отметила, что стиральные средства этой фирмы содержат натуральные компоненты, а также мягкие моющие средства природного происхождения, которые являются безопасными для организма человека.

Также участники пресс-конференции отметили, что средства бытовой химии, которые хранятся в жилых помещениях, существенно влияют на состояние здоровья человека. В качестве примера они привели данные исследований агентства по защите окружающей среды США, в соответствии с которыми, из-за содержания химических веществ в бытовой химии воздух в домах в 2-5 раз грязнее, чем на улице.