Общественные организации призвали бизнесмена Жеваго наказать менеджмент за незаконное выселение арендаторов с территории Киевского судостроительно-судоремонтного завода

Киев. 23 мая. УНИАН. Общественные организации призывают бизнесмена Константина Жеваго наказать менеджмент за незаконное выселение арендаторов с территории «Киевского судостроительно-судоремонтного завода» (КССЗ),

Об этом сообщили представители общественных организаций на пресс-конференции в УНИАН.

«В апреле 2013 года директор ЧП «Мазаль» Джоэли Эли обратился к нам с просьбой взять под свой контроль конфликт, который разгорелся между предпринимателем и руководством завода», - сообщил глава правления гражданской организации «Гражданский комитет национального спасения» (ГКНС) Павел Нусс.

Суть конфликта сводится к тому, что Эли заключил договор об аренде помещения с КССЗ, отремонтировал его за свой счет, и потом, без каких-либо возражений со стороны завода, сдал их в субаренду. Однако потом руководители предприятия, без объяснения причин, в ультимативной форме предложили субарендаторам освободить помещения. А после отказа – сделали работу субарендаторов невозможной, отключив их от электроснабжения.

«Кроме того, руководство КССЗ с помощью фирм-фантомов пыталось доказать непричастность Джоэли к ремонту, проведенному в помещениях», - добавила глава гражданской ассоциации «Европейская страна» Катерина Сенчук.

Накануне проведения пресс-конференции в УНИАН представители общественных организаций пикетировали центральный офис бизнесмена Жеваго.

Справка УНИАН. Бизнесмен Константин Жеваго является крупнейшим акционером Ferrexpo, акции которой котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Зарегистрированная в Швейцарии компания Ferrexpo AG является крупнейшим в СНГ производителем и экспортером сырья для металлургической промышленности – окатышей. Ей принадлежит 97,31% акций Полтавского ГОКа.

Кроме того, бизнесмен контролирует банк «Финансы и кредит».

Жеваго также является народным депутатом, победив на последних парламентских выборах в округе №150 (Полтавская обл.).