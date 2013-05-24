Burisma Holdings Limited:итоги становления компании в нефтегазовой отрасли Украины

Результатом удачных приобретений компании Burisma Holdings Limited в 2012 году стали несколько перспективных нефтегазовых компаний– ООО «Первая украинская газонефтяная компания», «Нафтогаз Гарант» и «Крымтопэнергосервис». Частью холдинга Burisma уже являются ООО «ЭСКО-ПИВНИЧ» и ООО «ПАРИ»– крупные развивающиеся предприятия и одни из лидеров отрасли.

На своих новых предприятиях Burisma с первых же дней начала внедрять технологические и управленческие инновации, что по итогу привело кувеличениюдобычигаза в два разав период с 2009 по 2012 годы. Вдохновляющий результат,учитывая относительную стагнацию рынка внутренней добычи.



Согласно результатамопроса, проведённого среди директоров новоприсоединённых компаний, сотрудничество с Burisma стало качественно новым этапом развития предприятий.



"После присоединения к Burisma Holdings Ltd мы значительно улучшили операционные и финансовые показатели. Приток новых инвестиций позволил нампривлечь иностранные сервисные компании с новейшими технологиями и оборудованием в геологоразведке, бурении и освоении скважин, – рассказывает гендиректор ООО «ЭСКО-ПИВНИЧ» Тарас Бурдейный. – Только за 2012 год компанией былипроведены геологические исследования и переинтерпретация данных по Деркачевско-Войтенковскому участку, составлены паспорта по перспективным структурам. Также была достроена вторая ветка газопровода Ракитня – ГРС Борки пропускной способностью полторамиллиона кубических метров газа в суткии модернизирована установка первичной подготовки газа.



В текущем году мы планируем ввести в эксплуатацию по две новых скважины на Ракитнянском и Карайкозовском месторождениях. На Роганской площади, одной из наиболее перспективных, планируется бурение двух разведочных скважин и перевод площади в категорию месторождения. До конца 2013 годанамечено проведение геологических исследований на Пегедовском лицензионном участке и на Журавлиной структуре".



ООО «ПАРИ» находится в западном нефтегазоносном ареале Украины. У предприятияесть семь специальных разрешений на исследование и добычуполезныхископаемых. После того как компания присоединилась к Burisma, значительно выросло количество вводимых в эксплуатацию скважин, повысилась эффективность и качество проведения сейсмических исследований и геологической разведки. Павел Ваганов, генеральный директор компании, отмечает: "В 2013 году ООО «ПАРИ» планирует бурение и ввод в эксплуатацию пяти скважин на трех месторождениях. Одна из скважин будет заложена на Перемышлянской площади с целью изучения и получения прогнозных данных о залегании газа. Перемышлянская площадь находится в центре Олесской площади, на которой проводит работы по освоению сланцевого газаодин из мировых лидеровнефтегазовой отрасли – компания Шеврон (Chevron)".Ваганов также отметил, что, на фоне позитивных итогов работы компании,ООО «ПАРИ»сможет проявить больше заботыосвоихсотрудниках, регулярно увеличивать выплаты и выделять дополнительные премии.