Burisma Holdings Limited: итоги становления компании в нефтегазовой отрасли Украины

В процессе формирования и становления на рынке компании, входящие в Burisma Holdings Limited, постоянно развиваются и увеличивают добычу газа, несмотря на продолжающуюся экономическую стагнацию в мире и Украине в частности.

Говоря о холдинге Burisma, необходимо упомянуть об одной из наиболее многообещающих компаний на газовом рынке Украины, входящей в состав холдинга – ООО «Крымтопэнергосервис». Компания получила специальные разрешения на исследования и промышленную разработку Татьяновского газоконденсатного месторождения, а также Акташского и Приозёрного нефтегазовых месторождений, которые расположены на Крымском полуострове. Их балансовые запасы составляют: нефть – 1,2 млн т, природный газ – 1,7 млрд. м³, газовый конденсат – 1,2 млн т.



«Благодаря инвестициям со стороны Холдинга, ООО «Крымтопэнергосервис» ежегодно бурит новые скважины глубиной от 400 метров на Акташском месторождении, от 700 метров – на Приозёрном месторождении и до 5000 метров – на Татьяновском месторождении», – сообщает заместитель генерального директора «Крымтопэнергосервис» Андрей Смирнов.



Для выполнения таких работ привлекаются высококвалифицированные специалисты, как из числа сотрудников ООО «Крымтопэнергосервис», так и других подразделений Холдинга. У большинства специалистов огромный опыт проведения буровых работ и геологических исследований в Украине, Туркмении, Казахстане, Киргизии и на месторождениях крайнего Севера –в Западной и Восточной Сибири.



ООО «Крымтопэнергосервис»–одна из крупнейших частных нефтегазодобывающих компаний в Крыму. Она сотрудничает с транснациональными нефтесервисными конгломератами «Schlumberger» и «Halliburton» в области проведения геофизических исследований и цементаже эксплуатационных колонн. Стоит отметить положительный эффект для экономики Крыма, а именно – создание новых рабочих мест на полуострове.



В ООО «Первая украинская газонефтяная компания» (ПУГК), которая вошла в Холдинг в 2012 году, видят большие перспективы в присоединении к Burisma Holdings Ltd. Став частью крупного отраслевого холдинга, компания получила доступ к ресурсам других предприятий, входящих в состав Burisma. Это привело к повышению репутации компании, что теперь позволяет привлекать лучших специалистов и подрядчиков, росту стоимости активов и инвестиционной привлекательности. И это далеко не весь перечень плюсов, которые принесло слияние.



ООО «Первая украинская газонефтяная компания» провела ремонт скважины №3 и модернизировала установку предварительной подготовки газа (УКПГ) на Зимницком месторождении. Это позволило восстановить добычу в оптимальном эксплуатационном режиме. На Каравановском поднятии Огульцовского месторождения был произведен успешный капитальный ремонт скважины №4 с последующим вводом в эксплуатацию, а также завершена модернизация установки комплексной подготовки газа.



По словам директора Александра Кашуба, у «Первой украинской газонефтяной компании» грандиозные планы, к реализации которых прикладываются все возможные усилия. В 2013-2014 гг. ПУГК собирается пробурить пять разведочных скважин на Пролетарском месторождении, одну – на Зимницком, а также начать бурение поисковых скважин– №1 и №2 – на Южно-Бориславской площади. По мнению специалистов, они имеют все шансы открыть новые месторождения, что чрезвычайно актуально для обеспечения энергетической безопасности Украины.