Объединение "Боротьба" призывает политиков не привлекать радикально настроенную молодежь к участию в массовых акциях

Киев. 27 мая. УНИАН. Представители политического объединения "Боротьба" призывают политиков отказаться от привлечения радикально настроенной молодежи к участию в массовых акциях.

Об этом лидер ПО "Боротьба" Сергей Киричук заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя события, произошедшие 18 мая в Киеве во время оппозиционной акции «Вставай, Украино!», когда были избиты журналисты.

По словам Киричука, 18 мая произошли события, связанные со столкновениями разных неонацистских группировок, сформированных из футбольных фанатов.

"В столкновениях, в частности, принимали участие представители нацистской группировки "С14" и футбольные фаны-ксенофобы из группировки "Террор фэмили", которые постоянно привлекаются к различным сомнительным акциям", - заявил Киричук.

"Практически все футбольные фан-клубы в стране являются неонацистскими, и анализ ситуации показывает, что количество столкновений на улицах будет расти - они на руку и оппозиции, и правящей власти", - добавил он.

По словам Киричука, если в дальнейшем организаторы акций не откажутся "от использования "услуг" нацистских боевых формирований", то они могут вылиться в крупномасштабные столкновения.

"Эта угроза должна быть осознана, а не замалчиваться в угоду сиюминутным политическим амбициям", - подчеркнул лидер объединения «Боротьба».

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов.

Во время акции оппозиции произошли столкновения между сторонниками партии «Свобода» и молодчиками в спортивных костюмах.

У здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской неизвестные парни спортивного телосложения избили журналистку «5-го канала» Ольгу Сницарчук и фотографа Владислава Соделя. По словам Соделя, он и Сницарчук снимали избиение молодчиками "свободовцев".

"На нас напали около 10 человек в спортивных костюмах. Мы снимали, как они били "свободовцев", и им это категорически не понравилось", - рассказал фотограф.

Содель отметил, что милиция не вмешивалась в инцидент, хотя журналисты неоднократно просили правоохранителей защитить их.

21 мая милиция сообщила о задержании подозреваемого в избиении Сницарчук и Соделя во время массовой акции в Киеве 18 мая.

22 мая Шевченковский районный суд Киева освободил из-под стражи под залог в почти 23 тыс. грн спортсмена Вадима Титушко, который подозревается в нанесении телесных повреждений журналистке Сницарчук.