В День меланомы было обследовано почти 10 тыс. украинцев, выявлено 520 случаев заболевания

Киев. 27 мая. УНИАН. В этом году в День меланомы, который прошел 17 мая в 30 городах Украины, было бесплатно обследовано почти 10 тыс. человек.

Как сообщила координатор проекта «Евромеланома» в Украине профессор Ольга Богомолец сегодня на пресс-конференции в УНИАН, в целом было выявлено 168 случаев меланомы и 352 случая рака кожи.

«Наибольшее количество пациентов с предварительным диагнозом «меланома» - в Одессе (из 730 осмотренных у 36). Относительно раков кожи: на первом месте в структуре выявления – Херсон. Там из 127 пациентов, которых осмотрели в этот день, у 19 (почти у 15%) был обнаружен рак кожи. Что касается других онкоболезней - на первом городе Симферополь», - сообщила Богомолец.

Она обратила внимание на то, что в топ-рейтинге по онкозаболеваемости лидируют южные регионы Украины.

«За 5 лет проведения Дней меланомы в Украине было осмотрено 18 тыс. 704 человека, у которых выявили 334 меланомы, 692 раки кожи, 611 других злокачественных патологий кожи. На консультации в специализированные онкоцентры было направлено 2 тыс. 415 человек, то есть почти 13%», - сообщила Богомолец.

День меланомы проводится в мае, чтобы напомнить о вредном влиянии ультрафиолета.

Больше всего пациентов осмотрели в Киеве - 3056, на втором месте по количеству осмотренных пациентов – Львов, в других городах – гораздо меньше.

Врач-дерматолог Александр Туркевич отметил важность раннего выявления онкологических заболеваний.

«Не существует качественных методов лечения меланомы на поздних стадиях. Единственный путь спасения пациентов с меланомой – раннее выявление», - подчеркнул он.

В свою очередь главный дерматовенеролог Киева Мариам Клименко отметила, что важно перед летним отдыхом каждому, кто имеет наименьшие признаки перерождения родинки, посетить дерматолога.

«В День меланомы в столице было выявлено 39 меланом и 148 других раков кожи. Это - много. Люди должны обращать внимание на свое здоровье, на себя и приходить чаще (к врачу). Не ожидая бесплатных акций, это можно делать ежедневно», - отметила Клименко.