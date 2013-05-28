В Одесском дельфинарии родился дельфиненок

Рождение тихоокеанских дельфинов-афалин в искусственной среде обитания – событие редкое и уникальное.

Ночью 27 мая, в преддверие Международного дня защиты детей, в Одесском дельфинарии "Немо" родился дельфиненок. Родители малыша – тихоокеанские дельфины-афалины Мидори и Тоша. Само по себе рождение тихоокеанских дельфинов-афалин в искусственной среде обитания – событие довольно редкое и уникальное. Дельфиненок и мама совершенно здоровы и чувствуют себя превосходно.

Рождение нескольких малышей ежегодно в Международной сети дельфинариев "Немо" уже стало доброй традицией - это 15-й дельфиненок, который родился за 9 лет работы. Весит малыш около 30 кг, рост - около 70 см. Любящая мама, ветеринары и тренеры круглосуточно не отходят от новорожденного. Первые несколько месяцев после рождения мама ни на секунду не оставит малыша без присмотра. Дельфиненок будет постоянно находиться рядом с мамой, которая кормит его молоком, под ее нежной опекой, ведь дельфины – млекопитающие и живородящие, как и люди. Сейчас главная задача мамы Мидори – научить малыша правильно держаться на воде, нырять, правильно всплывать и правильно кушать, занимая нужное положение во время кормления.

Само кормление происходит удивительным образом: так как молоко у этих животных очень жирное и не растворяется в воде, малыш подбирает его прямо в воде, тычясь мордочкой в мамин бок. Задача папы Тоши – оберегать свое потомство, что он с пребольшим удовольствием и делает. У родителей также есть помощница – белуха Снежка. Сейчас мама с малышом и Снежка много времени плавают вместе.

Имя малышу будут давать посетители дельфинария в специальном журнале, а также все желающие смогут предложить свои варианты в социальных группах дельфинария "Немо" в Фейсбуке и Вконтакте. Через месяц администрация дельфинария выберет имя для дельфиненка из всех предложенных вариантов.



