Представители малого и среднего бизнеса недовольны низкой эффективностью работы предпринимательских организаций Украины

Киев. 28 мая. УНИАН. Представители малого и среднего бизнеса (МСБ) недовольны низкой эффективностью работы предпринимательских организаций страны.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава Одесской областной ассоциации работодателей Юга Украины Юрий Борщенко.

По его словам, различные объединения МСБ не решают интересующих предпринимателей законодательных и административных вопросов.

«Вместо отстаивания интересов предпринимателей, руководители таких объединений используют их для наращивания влияния на малый и средний бизнес, а также для манипулирования политически активной частью мелкого предпринимательства. Кроме того, предпринимательские организации отстаивают интересы отдельных представителей оппозиции, подогревая недовольство в предпринимательской среде и наращивая конфронтацию между властью и бизнесом», - отметил Борщенко.

Подобную мысль озвучил и предприниматель, работающий на рынке «7-ой километр» Семен Халатов.

«Руководители предпринимательских организаций били себя в грудь, уверяя в том, что они верны предпринимательскому движению. Но потом, они ушли в политические партии и превыше всего поставили депутатские интересы», - сказал предприниматель, добавив, что главное требование представителей МСБ к государству – стабильность таможенных законов и других нормативных актов, регламентирующих предпринимательскую деятельность.

Чаще обращать внимание на проблемы мелкого предпринимательства призвал и глава правления житомирских рынков Сергей Голишевский.

«Представители МСБ являются основой экономики любой страны. Поэтому центральные и местные органы власти должны наладить конструктивный диалог с малым предпринимательством», - сказал Голишевский.

Борщенко добавил, что сейчас наблюдается ситуация, когда центральная власть зачастую не знает о местных проблемах МСБ.

Для решения этой проблемы глава Одесской областной ассоциации работодателей Юга Украины предложил воспользоваться существующими инструментами – Советом предпринимательства при Кабмине и Госкомпредпринимательства для развития диалогов с представителями МСБ и их объединениями.

Помимо этого, на пресс-конференции было озвучено предложение создать в рамках Совета предпринимательства при Кабмине постоянно действующий совет директоров украинских рынков, через который решать проблемы данной сферы.