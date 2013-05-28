«Пока будем мы шутить – родной Киев не сгорит!»

В День Киева юные КВНщики столицы и в шутку, и в серьез говорили о правилах безопасности, высмеивали невежество ровесников и пропагандировали профессию спасателя. За проактивную гражданскую позицию старшеклассников поблагодарили зрители, организаторы и генеральный партнер – Группа компаний «Фокстрот»

25 мая 2013 в столичном Центральном парке культуры и отдыха возле арки «Дружбы народов» состоялся четырнадцатый Киевский фестиваль команд веселых и находчивых юных пожарных имени Л.П. Телятникова ««Як тебе не спалити, Києве мій?». Основная цель детского фестиваля КВН юных пожарных, основанного Главным управлением ГСЧС Украины в г. Киеве и Добровольным пожарным обществом столицы, поддержанного Департаментом образования и науки молодежи и спорта Киевской государственной администрации, - привлечь внимание молодого поколения к проблемам противопожарной защиты города, к необходимости изучения и использования в повседневной жизни основных правил собственной безопасности.

Генеральным партнером фестиваля стала Группа компаний «Фокстрот» в рамках социального проекта «Школа безопасности» под девизом «Комфортно там, где безопасно!», а торговая сеть «Фокстрот. Техника для дома» передала в детские дошкольные учреждения Киева DVD-диски c мультсериалом о правилах безопасности «Фокс и Трот спешат на помощь» и плакаты «При пожаре действуй правильно!».

Фестиваль стал финалом киевских отборочных игр КВН, где за 1 место и поездку на Всеукраинский фестиваль дружин юных пожарных боролись три столичных команды - «Спалах» школы № 294 Деснянского района, «Банзай» из гимназии восточных языков № 1 Святошинского района и «Антивирус» из Дарницкой гимназии международных отношений № 323. Старшеклассники соревновались в 2-х конкурсах: визитная карточка и домашнее задание. Украшением фестиваля стал конкурс авторских песен о героических спасателях «Пусть будет безопасно в каждом доме», написанных исключительно участниками команд КВН.

Команды пришли поддержать почетные гости фестиваля - вдова Героя Советского Союза Леонида Телятникова - Лариса Ивановна Телятникова; начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям города Киева генерал-майор Андрей Куценко; директор Департамента образования и науки, молодежи и спорта Киевской государственной администрации Оксана Добровольская. Слова приветствия передал участникам фестиваля и генеральный партнер праздника безопасности «Як тебе не спалити, Києве мій».

- Наш социальный проект «Школа безопасности» - почти ровесник фестиваля юных пожарных столицы. Я уверен, что только совместными усилиями мы сможем научить детей ответственному отношению к собственной и коллективной безопасности, - подчеркнул соучредитель Группы компаний «Фокстрот» Геннадий Выходцев. - Ежегодно от непроизводственных травм гибнет более тысячи детей. Задача нас – взрослых, не только в том, чтобы обеспечить безопасность детей, создав необходимые условия проживания, но и научить детей правильным действиям в случае возникновения опасности.

Справка: Социальный проект «Школа безопасности» инициирован Группой компаний «Фокстрот» под девизом «Комфортно там, где безопасно!» в 2002 году с целью поддержки государственной политики безопасности жизни среди школьной молодежи (партнерство во Всеукраинских соревнованиях КВН-ЮИД (юных инспекторов движения) и соревнований юных спасателей Всеукраинского детского движения «Школа безопасности». В 2008-2011 гг. торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» - лидер украинского ритейла бытовой техники и электроники* - впервые на рынке создала учебный мультсериал «Фокс и Трот спешат на помощь». Каждая серия учебного мультсериала рассказывает о наиболее распространенных жизненных ситуациях: пользование детей электроприборами, отдых и детские игры на природе и у водоемов, поведение в общественных местах (супермаркет) и действия при возникновении пожара. Сегодня 16 000 плазменных телевизоров каждый час демонстрируют мультфильмы в 225 супермаркетах «Фокстрот. Техника для дома» по всей Украине. В 2012 году мультфильм «Фокс и Трот спешат на помощь!» одобрен для использования в общеобразовательных учебных заведениях Научно-методической комиссией по основам здоровья Научно-методического совета МОНмолодьспорта (протокол №3 от 11.10.2012). В Киеве и регионах (Львов, Луцк, Донецк, Запорожье иобласть, Черновцы, Житомир, Николаев, Донецк) были проведены детские праздники - «Уроки безопасности». В марте 2013 года проект был назван самым узнаваемым среди потребителей в ритейле (по результатам опроса InMind), а в апреле 2013 года стал победителем 7-ого Национального фестиваля социальной рекламы в своей номинации.

*по данным GFK, 2012