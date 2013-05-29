Искусство создает рядом с "реальным" новый мир…

Внутри он подчиняется общим законам "космического мира".

Так, рядом с "миром природы" появляется новый "мир искусства" - очень реальный мир.

В. Кандинский

На протяжении веков люди любовались звездным небом, пытаясь разгадать, что скрыто за замысловатыми узорами, которые древние назвали созвездиями. В их названии можно найти отражение творчества разных эпох, культур и народов.

Сегодня мы можем увидеть то, что никогда не было доступно человеческому глазу, преодолев с помощью современного телескопа расстояние в миллионы световых лет. Именно такую возможность имели посетители выставки «Единство внутреннего и внешнего Космоса. Вселенная глазами искусства и науки», которая состоялась в Arcanе Art Gallery 28 мая.

Далекие галактики и туманности, умирающие и рождающиеся звезды, сказочные пейзажи из звездной пыли и газовых облаков. Путешествие по Вселенной, запечатленной на удивительных панорамных фотографиях Hubble Space Telescope, прокомментировал выдающийся украинский астроном, первооткрыватель космических объектов, Член-корреспондент Национальной академии наук Украины, действительный член Нью-Йоркской академии наук, директор Киевского планетария и писатель К.И. Чурюмов.

«Космос – един. Не существует украинского или английского, или индийского космоса. Небо – одно. Не существует русского или английского, или египетского неба. Земля – одна. Она не знает о существовании границ, которые на ней нарисовали люди. Сознание – одно. Оно вмещает в себе весь Космос со всеми небесами, планетами и странами. Сознание знает только единство и, соответственно, покой, мир и счастье бесконечности своего бытия», - считает Галина Москвитина.

Отражением космического видения художника стали, представленные на выставке новые работы из серий «Spаrkles» (Вспышки) и «Sundrops» (Капли солнца), которые поражают своей тождественностью со снимками, сделанными с помощью орбитального телескопа.

«Вселенная с ее звездами, галактиками, со всей ее материей и энергией, нетемной и темной – это настоящая машина времени, которая показывает нам одновременно прошлое, настоящее и будущее. А это значит, что все что происходило, происходит и будет происходить во Вселенной имеет высший смысл и предназначение», -

уверен К.И. Чурюмов.

«Эта галерея - уникальное место для Киева, - делится своими впечатлениями доктор искусствоведения Ольга Лагутенко, - место удивительных встреч и событий. Каждый раз поражает новое звучание – тибетские чаши, древнерусские билы, тайны космоса, и все это находит отражение в представленной здесь живописи».

"Интересная идея - совмещение картин и фотографий Вселенной, - говорит гостья выставки Маргарита Сичкарь.- На эти картины надо смотреть долго - это тот же самый космос, только в восприятии человека".

Фотографии космических объектов любезно предоставлены К.И. Чурюмовым.

КЛИМ ИВАНОВИЧ ЧУРЮМОВ - Член-корреспондент Национальной академии наук Украины, действительный член Нью-Йоркской академии наук, директор Киевского планетария и детский писатель. Автор более 900 научных работ, 5 монографий, первооткрыватель двух комет в Солнечной системе – Чурюмова–Герасименко и Чурюмова-Солодовникова. Главный редактор астрономического научно-популярного журнала «Наше Небо».

AR CANE ART GALLERYсоздана как презентационная и коммуникативная площадка для всех, кто интересуется Объективным искусством.

По определению возникшему в начале XX вв, к объективному относится искусство способное переводить нас с уровня обыденного, субъективного восприятия действительности - на надличностный уровень бытия. В качестве наиболее известных примеров объективного искусства можно привести строения Стоунхенджа и египетских Сфинксов, иконы Рублёва и фильмы Тарковского, полотна Брейгеля, Рериха, Кандинского. В своей культурологической деятельности галерея предполагает реализацию проектов по представлению различных форм «объективного искусства» не только в Украине, но и во всём мире.

ЛАТЕРНАТИВНЫЙ РЕАЛИЗМ ГАЛИНЫ МОСКВИТИНОЙ

Латернативный реализм - стиль живописи Галины Москвитиной, основанный на особенном восприятии художником света, использовании в живописи концептуальных образов, непосредственно связанных с понятием «свет, светимость, светоносность». Картины, созданные в рамках направления, именуются Светангами («Лайтангами»). Они являются частью «приключений души», выражением духовного опыта в живописной форме, отображая пространство света в объективном мире.

Галина Москвитина - один из лучших графиков Украины, в своё время иллюстрировавшая Булгакова и Шекспира, 15 лет провела в Индии и Китае. Художница вернулась в Украину с серией живописных работ, отражающих её своеобразный духовный опыт. В 2011-12гг. в рамках мирового турне «Кодекс Света» картины Галины Москвитиной побывали в Милане, Лондоне, Тель-Авиве, Нью-Йорке. Несмотря на непривычную для Сontemporary Аrt стилистику, первой же серией работ заинтересовались представители крупнейших мировых аукционных домов, осуществив продажи на аукционах MacDougall's и Bonhams.



Сайт: www.galynamoskvitina.com

ARCANE ART GALLERY

ул. Десятинная, 13, № 44, Киев



