Единство внутреннего и внешнего Космоса. Вселенная  глазами искусства и науки.

11:03, 29 мая 2013
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Искусство создает рядом с "реальным" новый мир…
Внутри он подчиняется общим законам "космического мира".
Так, рядом с "миром природы" появляется новый "мир искусства" - очень реальный  мир.
                                                                                                                                  В. Кандинский

На протяжении веков люди любовались звездным небом, пытаясь разгадать, что скрыто за замысловатыми узорами,  которые древние назвали созвездиями. В их названии можно найти  отражение  творчества разных  эпох, культур и народов.

Сегодня мы можем увидеть то, что никогда не было доступно человеческому глазу, преодолев с помощью современного телескопа  расстояние в миллионы световых лет. Именно такую возможность имели посетители выставки «Единство внутреннего и внешнего Космоса. Вселенная  глазами искусства и науки», которая состоялась в Arcanе Art Gallery 28 мая.
Далекие галактики и туманности, умирающие и рождающиеся звезды, сказочные пейзажи из звездной пыли и газовых облаков. Путешествие по Вселенной, запечатленной на удивительных панорамных фотографиях   Hubble Space Telescope, прокомментировал  выдающийся украинский астроном, первооткрыватель космических объектов, Член-корреспондент Национальной академии наук Украины, действительный член Нью-Йоркской академии наук, директор Киевского планетария  и писатель  К.И. Чурюмов.
«Космос – един. Не существует украинского или английского, или индийского космоса. Небо – одно. Не существует русского или английского, или египетского неба. Земля – одна. Она не знает о существовании границ, которые на ней нарисовали люди. Сознание – одно. Оно вмещает в себе весь Космос со всеми небесами, планетами и странами. Сознание знает только единство и, соответственно, покой, мир и счастье бесконечности своего бытия», -  считает Галина Москвитина. 

Отражением  космического видения  художника  стали, представленные на выставке новые работы из серий  «Spаrkles» (Вспышки) и  «Sundrops» (Капли солнца),  которые  поражают своей тождественностью со снимками, сделанными с помощью орбитального телескопа.

«Вселенная с ее звездами, галактиками, со  всей ее материей и энергией, нетемной и темной – это настоящая машина времени, которая показывает нам одновременно прошлое, настоящее и будущее. А это значит, что все что происходило, происходит и будет происходить во Вселенной имеет высший смысл и  предназначение», -
уверен К.И. Чурюмов.

«Эта галерея  -  уникальное место для Киева, - делится своими впечатлениями доктор  искусствоведения Ольга Лагутенко, -  место удивительных  встреч и событий. Каждый раз поражает новое звучание – тибетские чаши, древнерусские билы, тайны космоса, и все это находит отражение в представленной здесь живописи».

"Интересная идея - совмещение картин и фотографий Вселенной, - говорит гостья выставки Маргарита Сичкарь.- На эти картины надо смотреть долго - это тот же самый космос, только в восприятии  человека".

Фотографии  космических объектов  любезно  предоставлены К.И. Чурюмовым.

КЛИМ ИВАНОВИЧ ЧУРЮМОВ - Член-корреспондент Национальной академии наук Украины, действительный член Нью-Йоркской академии наук, директор Киевского планетария  и детский писатель.  Автор более 900 научных работ, 5 монографий, первооткрыватель двух комет  в Солнечной системе – Чурюмова–Герасименко и Чурюмова-Солодовникова. Главный редактор астрономического научно-популярного журнала «Наше Небо».
ARCANE ART GALLERYсоздана как презентационная и коммуникативная площадка для всех, кто интересуется Объективным искусством.
По определению возникшему в начале XX вв, к объективному относится искусство способное переводить нас с уровня обыденного, субъективного восприятия действительности - на надличностный уровень бытия. В качестве наиболее известных примеров объективного искусства можно привести строения Стоунхенджа и египетских Сфинксов, иконы Рублёва и фильмы Тарковского, полотна Брейгеля, Рериха, Кандинского. В своей культурологической деятельности галерея предполагает реализацию проектов по представлению различных форм «объективного искусства» не только в Украине, но и во всём мире.

ЛАТЕРНАТИВНЫЙ РЕАЛИЗМ ГАЛИНЫ МОСКВИТИНОЙ
Латернативный реализм - стиль живописи Галины Москвитиной, основанный на особенном восприятии художником света, использовании в живописи концептуальных образов, непосредственно связанных с понятием «свет, светимость, светоносность». Картины, созданные в рамках направления, именуются Светангами («Лайтангами»). Они являются частью «приключений души», выражением духовного опыта в живописной форме, отображая пространство света в объективном мире.
Галина Москвитина - один из лучших графиков Украины, в своё время иллюстрировавшая Булгакова и Шекспира, 15 лет провела в Индии и Китае. Художница вернулась в Украину с  серией живописных работ, отражающих её своеобразный духовный опыт. В 2011-12гг. в рамках мирового турне «Кодекс Света»  картины  Галины Москвитиной побывали в Милане, Лондоне, Тель-Авиве, Нью-Йорке. Несмотря на непривычную для Сontemporary Аrt стилистику, первой же серией работ заинтересовались представители крупнейших мировых аукционных домов, осуществив продажи на аукционах MacDougall's и Bonhams.


Сайт: www.galynamoskvitina.com

ARCANE ART GALLERY
ул. Десятинная, 13, № 44, Киев

 


 

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