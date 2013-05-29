Экс-работники агрокомбината «Пуща-Водица» требуют от правительства выполнить обещание о выделении им земельных участков

Киев. 29 мая. УНИАН. Бывшие работники государственного агрокомбината «Пуща-Водица» обратились к правительству с требованием выполнить обещание о выделении им земельных участков, об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава инициативной группы Александр Дробиков.

«В начале 2012 года руководство предприятия и представители Министерства аграрной политики и продовольствия пообещали выделить работникам агропредприятия земельные участки в обмен на заявления об увольнении. В итоге, с предприятия уволились 1400 человек, однако обещание чиновников не было выполнено. Землю получают не все экс-работники, а лишь их небольшая часть. Более того, из обещанных 350 га земли, работники получили меньше половины», - сказал Дробиков.

По его словам, проблемы на предприятии начались несколько лет назад, когда различные руководители агрокомбината начали сокращать работников и выводить из состава предприятия земельные и имущественные активы.

В ответ экс-работники предприятия неоднократно проводили акции протеста с просьбой обратить внимание на проблемы комбината и его персонала. Однако протестующим не удалось достучаться до представителей власти.

«В результате предприятие практически полностью уничтожено, вырезано все поголовье скота, а бывшие работники предприятия не получили обещанных им земельных наделов. Поэтому сегодня около 3 тысяч человек пришли на митинг под стены Кабмина», - сказал глава профсоюза агрокомбината «Пуща-Водица» Владимир Шевель.

Бывшие работники комбината пригрозили, что если их требования вновь не будут услышаны, они продолжат пикетирование органов госвласти.

Как сообщал УНИАН, Киевсовет в мае утвердил детальный план территории будущего многофункционального жилого района на землях государственного агрокомбината «Пуща-Водица». Согласно этому плану, численность населения нового района составит почти 63 тыс. человек. Жилой фонд, который будет создан в городке, достигнет 1,87 млн кв. м (около 33 тыс. квартир). Предусмотренная этажность застройки – от 12 до 23 этажей.