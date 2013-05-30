На Всеукраинском совещании провайдеров программной услуги искали способы борьбы с телевизионным пиратством

В рамках ХІХ Киевской международной Телерадиоярмарки, проходившей 23 мая 2013 года в выставочном центре «Киевэкспоплаза», состоялось VII Всеукраинское совещание операторов телекоммуникаций и провайдеров программной услуги , в работе которого приняли участие провайдеры программной услуги, операторы телекоммуникаций, члены всех профильных объединений провайдеров и операторов кабельного телевидения, Крымской региональной ассоциации «Телерадиовещатель», Союза операторов телекоммуникаций г. Одессы и Одесской области, дистрибьюторы телевизионного контента, телерадиокомпании.

На совещании рассматривался вопрос защиты авторских прав при трансляции в украинских кабельных сетях шедевров мирового кино, которые идут в пакете «ВИП Кино» от НТВ. Присутствующие обсудили итоги общественного расследования, проведенного Ассоциацией по управлению аудиовизуальными правами «АРМА-Украина» и опубликованного 22 мая 2013 года на сайте «Телекритика».

«Проблема, с которой столкнулись украинские провайдеры, заключается в том, что каналы, входящие в пакет «ВИП Кино», распространяются по договору доверенности, а не по лицензионному договору, как требует законодательство, - подчеркивали участники совещания. Расследование «АРМА-Украина» показало, что за контент-пакет «ВИП-кино» не уплачено не только международным авторским сообществам, которые представляет АРМА, но и никому из авторских обществ Украины и России. По сути, ООО «РТГ» доверяет провайдерам продавать то, на что само не имеет прав. Например, такие известные и дорогие фильмы как «Титаник». Фактически НТВ через своего украинского коммерческого агента ООО «РТГ» заставляет украинских провайдеров пиратствовать. Хуже всего то, что почти вся прибыль от такого «сотрудничества» идет «НТВ-плюс» и ООО «РТГ», провайдер получает только 10%, а ответственность за распространение пиратской продукции может понести на все 100%».

Эксперты в области авторского права высказали на совещании мнение, что подобных масштабов пиратства в телевизионной сфере не было за всю историю независимой Украины.

Как показала двухлетняя практика попыток отдельных провайдеров расторгнуть или признать недействительными подобные «нестандартные» договора с ООО «РТГ», сделать это практически невозможно без уплаты миллионных штрафов в адрес ООО «РТГ». Наши суды при этом поддерживают позицию иностранных компаний, невзирая на законы и обвинения в пиратстве со стороны международного сообщества, которые звучат в адрес Украины».

Участники совещания призвали к обсуждению этой судебной коллизии государственных регуляторов, общественные организации, провайдеров, всех читателей «Телекритики» и выразили надежду, что в этой истории произойдут положительные изменения в связи с избранием недавно Ярослава Романюка новым главой судебной власти Украины.

На совещании вниманию участников также было предоставлено подписанное коллективное обращение четырёх Ассоциаций к Национальному Совету Украины по телевидению и радиовещанию по отмене «Додатка №6». Ассоциации операторов кабельного телевидения предложили государственному регулятору ежемесячно предоставлять перечень телеканалов, распространяющихся в сетях каждого из их членов.

Во время совещания были обсуждены актуальные вопросы рынка платного телевидения и новые тенденции его развития, был заслушан доклад Генерального директора СКТУ Александра Швеца о практике судебных споров между организациями коллективного управления авторскими и смежными правами и провайдерами программной услуги.