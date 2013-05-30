Бывший днепропетровский бизнесмен утверждает, что приближенные к Лазаренко предлагали его охраннику устранить Щербаня

Киев. 30 мая. УНИАН. Бывший днепропетровский бизнесмен, владелец компании по торговле охотничьим оружием Сергей Шрамов утверждает, что приближенные к экс-премьер-министру Павлу Лазаренко предлагали его охраннику физически устранить народного депутата Евгений Щербаня.

Об этом Шрамов заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, примерно в 1995 году эти люди сначала ему лично предложили поспособствовать "заводу в Донецкий регион газа", а, когда он отказался, через некоторое время предложили его охраннику взяться за ликвидацию Щербаня, о чем Шрамов узнал с его слов.

Отвечая на уточняющий вопрос, говорил ли охранник про Щербаня, Шрамов сказал: "Да. Конкретно. Моему охраннику непосредственно предлагали заняться этим человеком. Суть была такая: ему показали фотографию. "Знаешь этого человека?" - "Нет." "Это донецкий бизнесмен". "Хочешь встретиться с заказчицей?" - "Нет".

При этом Шрамов отметил, что то, что на показанном фото был Щербань, он и его охранник узнали спустя время из СМИ после убийства.

В то же время Шрамов не смог четко пояснить, что подвигло его на организацию пресс-конференции и такие заявления. Он сказал, что в свое время люди, приближенные к Лазаренко и Юлии Тимошенко, отобрали у него бизнес-структуры. В то же время, давая ответ на вопрос, считает ли он Тимошенко причастной к убийству Щербаня, Шрамов сказал: "Лично я - да".

Говоря о возможных мотивах, которые якобы преследовали путем устранения Щербаня Лазаренко и Тимошенко, Шрамов предположил: "Я расцениваю это как месть: слишком крупный (в денежном плане - УНИАН) кусок был Донецкий регион".

В то же время Шрамов подчеркнул, что не собирается давать какие-либо показания органам прокуратуры, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины, дающей ему право не свидетельствовать против себя. "Я не собираюсь свидетельствовать ни Кузьмину, ни Пшонке. Я плохо отношусь к этой власти. Я не собираюсь доказывать, что Юлия Владимировна или Павел Иванович заказывали (Щербаня - УНИАН)", - сказал Шрамов.

По его словам, не только к нему, но и к другим людям обращались некоторые лица с просьбой поспособствовать "решению вопросов" в Донецком регионе. "Об этом знали, как минимум, 200 человек - обращались не только ко мне", - отметил Шрамов.