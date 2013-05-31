Представители украинской интеллигенции призывают парламентскую оппозицию не выдвигать на довыборах в ВР потенциальных «тушек»

Киев. 31 мая. УНИАН. Представители украинской интеллигенции обратились к парламентской оппозиции с призывом не выдвигать на довыборах в Верховную Раду Украины тех кандидатов, которые в парламенте могут стать «тушками», то есть покинут ряды оппозиции.

На пресс-конференции в УНИАН было обнародовано открытое письмо украинской интеллигенции к парламентской оппозиции. В нем отмечается: «Мы обращаемся к каждому из вас с просьбой подойти к вопросу согласования единого кандидата в депутаты Верховной Рады Украины в 5 округах с пониманием высокой ответственности за свой выбор. Ведь кандидат от объединенной оппозиции должен быть человеком смелым, честным, патриотическим и твердым в своих убеждениях. Человеком, который своей прошлой жизнью заслужил ваше высокое доверие и, что не менее важно, в будущем не предаст украинцев и не станет «тушкой».

В письме сказано: «В это непростое для украинского общества время, когда к власти дорвались заброды и временщики, неприкрытые враги Украинского государства, каждый настоящий оппозиционер должен стать для каждого украинца образцом несокрушимого борца за возрождение справедливости». В нем отмечается, что вызывает озабоченность, что «на ключевых голосованиях отдельные депутаты от оппозиционных сил отсутствуют в сессионном зале, что есть случаи, когда люди с двойным гражданством идут в украинский парламент и являются скрытыми и явными врагами украинской государственности».

Также в письме отмечается, что «стали известны факты двойного гражданства бывшего кандидата в народные депутаты от оппозиции по 132-му округу с центром в Первомайске Аркадия Корнацкого».

Один из подписантов письма, председатель Союза офицеров Украины Евгений Лупаков, подчеркнул, что Корнацкий «шел уже на предыдущих выборах, но власть почему-то его не пропустила - и для меня, и многих это непонятно якобы. Но как оказывается, это человек с двойным дном, как говорят военные». По его словам, у него якобы есть двойное гражданство. Он отметил, что у подписантов письма «есть ответ Московской коллегии адвокатов Московской области от 21.05.2013 года, где сообщается, что А.Корнацкий является гражданином Российской Федерации». Лупаков считает, что оппозиция должна отреагировать на это и не делать ошибок и «очиститься».

Общественный деятель Наталия Осьмак отмечает, что уже сегодня в оппозиции есть немало депутатов, которые либо стали «тушками», либо не голосуют за важные вопросы, а это «признак того, что они являются скрытыми или явными «тушками». По ее словам, «ярким примером этого есть Табаловы, которые прошли по квоте партии «Фронт Змин», поэтому мы обращаемся к Арсению Яценюка не делать таких ошибок».

Многолетний политзаключенный Василий Овсиенко сказал, что беспокоит «ситуация в Украине, что слишком много, непропорционально много чужестранцев находится у власти». По его словам, в Украине есть многие достойные люди, которые должны были бы стать депутатами, и которые любят Украину.

Среди подписантов письма - Герой Украины Левко Лукьяненко, писатель Петр Осадчук, народная артистка Украины Мария Миколайчук и другие.