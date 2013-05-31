ВААИД признала «Параллель» топливной компанией года

Компания «Параллель», крупный нефтетрейдер Востока Украины, признана топливной компанией года в рейтинге Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров.

Рейтинг проводился на основе опроса автоимпортеров, автодилеров, автопроизводителей, автожурналистов, экспертов авторынка, которые оценивали номинантов по строго обозначенным критериям, главный из которых – степень влияния действий компании на развитие автомобильной и смежных отраслей в Украине.

Как заявил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко, автомобильная и топливная отрасли неразрывно связаны друг с другом, поэтому принципиально важно наладить между ними эффективное взаимодействие: «Очень важно, чтобы автопроизводители и нефтетрейдеры умели слышать друг друга, выстраивали продуктивный диалог и совместно работали над развитием своих бизнесов, своей отрасли, что позитивно отразится и на экономике всего государства. Компания «Параллель» инициировала подобный диалог, и мы уже видим позитивные результаты».

«В сотрудничестве с ВААИД мы увидели возможность более эффективно развивать принципы Всемирной топливной хартии в Украине, – подчеркнула генеральный директор компании «Параллель» Елена Хилиенко. – Всемирная топливная хартия создана с целью защиты потребителей от некачественного топлива. Ее суть заключается в разработке и внедрении общих рекомендаций по качеству автомобильного топлива для автопроизводителей и топливных операторов. Мы, как топливный оператор, в своей деятельности всегда ориентируемся на ожидания автопроизводителей и следуем их рекомендациям».

По мнению экспертов ВААИД, компания «Параллель» была наиболее активна в отстаивании интересов автомобилистов перед государством, в частности, в вопросе введения заградительных пошлин на импортное топливо, добавления биоэтанола в традиционное топливо и других актуальных вопросах отрасли.

Компания «Параллель» в 2012 году активно развивала собственную систему управления качеством, инвестиции в обновление и усиление ресурсной базы лаборатории составили 3 миллиона гривен. Лаборатория компании в 2012 году вошла в 100 лучших товаров Украины в рамках Национального государственного конкурса качества «100 лучших товаров».