Заголовок: «Фаворит успеха-2012» - лучшее для украинцев!



29 мая на 10-ой юбилейной церемонии награждения конкурса «Фавориты успеха» были объявлены торговые марки лучших товаров и услуг украинского рынка, а также имена самых ярких и талантливых представителей шоу-бизнеса.

Торжественное награждение победителей в номинациях «Безрецептурные лекарственные препараты», «Кухонная техника и посуда», «Жизнь города», «Строительство», «Косметика», «Бытовая химия», «Продукты питания» и др. проходило в роскошном столичном клубе Decadence House (Arena Entertainment). Ведущими церемонии стали певица Анна Завальская и тележурналист Павел Костицин. Участников конкурса, гостей и журналистов ожидала яркая шоу-программа, во время которой выступили участники проекта Х-фактор Влад Курасов, Евгений Литвинкович и Аида Николайчук, победительница в номинации «молодой талант» Вика Петрик, певец года по предпочтению Интернет-аудитории Александр Кривошапко и другие звезды украинского шоу-бизнеса: Наталья Валевская, Денис Любимов, Алексей Смирнов, Галина Безрук, Таня Берк, Наталья Морозова.

Стоит отметить, что конкурс «Фавориты успеха» является полностью некоммерческим. Победителей определяет компетентная группа жюри: эксперты, знаменитости (Жюри Успешных Людей) и непосредственно сами потребители. Критерии отбора самые строгие. Так, например, победитель в номинации «Кухонная техника и посуда» ТМ ATLANT в категории «Холодильник» оценивался по таким показателям как: надежность, энергоэффективность, уровень шума и экологичность хладагента. Не менее строгие критерии отбора предъявлялись и к номинантам других секций. Победу в конкурсе «Фаворит успеха» можно смело назвать одной из самых престижных и достойных. Лучшей бытовой химией стала продукция ТМ Frosh, лучшей бытовой техникой – водонагреватель Ariston, лучшими дизайнерами костюма – Диана Дорожкина и Андре Тан, а лучшим магазином подарков – WOW-Shop.



Подробнее узнать о церемонии награждения и победителях можно на сайте - www.favor.com.ua