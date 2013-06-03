Владимир Гришко презентует два эстрадных альбома «Мольба» и «Необъяснимая»

Владимир Гришко – самый успешный украинский оперный певец, чей талант признан во всем мире, презентует свои первые эстрадные альбомы. Пластинки, презентация которых состоится 19 июня в концерт-холле «Freedom», получили названия «Мольба» и «Необъяснимая».

Несколько десятилетий плодотворной карьеры оперного певца сделали Владимира Гришко одним из метров мировой оперы. Все эти годы он непрестанно развивался и совершенствовал свой вокальный талант. Однако творчество маэстро несет настолько сильный энергетический заряд, что узких рамок классического формата ему стало мало. Лирика, нежность и чувственность – вот что в последние годы хотел донести Владимир Гришко до своих слушателей. Эстрада стала для маэстро одновременно и terra incognito, и вызовом самому себе.

Обработав на протяжении трех лет огромное количество музыкального материала, Владимир Гришко основой для нового направления в творчестве взял тексты, близкие сердцам многих слушателей. Но главное – качественное и необычное звучание композиций, записанных в абсолютно разных музыкальных стилях от поп-музыки до шансона.

За все годы работы и смелых экспериментов, незаметно для самого исполнителя, песен накопилось не на одну, а на целых две качественных и профессиональных эстрадных пластинки – «Мольба» и «Необъяснимая». Альбомы включают в себя по 12 композиций, авторами большинства из которых стали известные и профессиональные музыканты, такие как Роман Булгачев, Олег Шак, Виталий Волкомор и Александр Лишафай. Все они являются друзьями и единомышленниками Владимира Гришко, а потому случайных песен в альбомах нет, каждая из них – это целая прожитая и прочувствованная история.

В альбом «Мольба» вошли такие именитые композиции маэстро, как «Какая ты сейчас красивая», «Господи», «Самая лучшая песня про любовь», «Мама» и другие.

Альбом «Необъяснимая» включает в себя песни «Одинокая любовь», «Неповторимая» и, конечно же, одноименный трек, который и вдохновил Владимира на название альбома.

Поклонники творчества Владимира Гришко уже смогли увидеть на видеоканале ELLO и в эфирах украинских телеканалов клипы на песни «Какая ты сейчас красивая», «Самая лучшая песня про любовь», «Одинокая любовь», «Неповторимая» и другие композиции, вошедшие в сборники. Все эти работы не оставили зрителей равнодушными, ведь в каждой из них маэстро раскрывает свой внутренний мир.

«Запись этих сборников – огромное событие в моей жизни, на которое повлияло, в первую очередь, желание углубить и расширить спектр творческих возможностей, а также слова моего учителя Лучано Паваротти о том, что нельзя зацикливаться на классике, поскольку настоящий певец должен петь для всех. В работе над альбомами я раскрыл неизведанные грани своего творчества, а также получил огромное удовольствие, открывая новые стили музыки и манеру исполнения песен. Но я, ни в коем случае, не собираюсь покидать мир классической музыки, это – моя жизнь!», – прокомментировал громкое событие Владимир Гришко.

Запись альбомов проходила в Киеве совместно с компанией Moon Records, с которой Владимир подписал контракт.

Владимир Гришко – знаковая фигура современной украинской культуры. За свое творчество он был удостоен высокими званиями Народного артиста Украины, лауреата Государственной премии имени Тараса Шевченко, кавалера ордена князя Ярослава Мудрого и Международного ордена чести Грузии и кавалера орденов «За заслуги».

Маэстро является обладателем уникального голоса, имеет диапазон в две с лишним октавы. Владимир – последний ученик Лучано Паваротти, на его концертах присутствовали Королева Великобритании Елизавета II, президент США Билл Клинтон, Папа Римский Иоанн Павел ІІ и многие другие именитые особы. Его творческая биография включает дуэты с мастодонтами мировой сцены: Монсеррат Кабалье, Демисом Руссосом, Лучано Паваротти, Рикки э Повери, Амичи Форевер, Андреа Бочелли, Николаем Басковым, Тамарой Гвердцители. Выступления Владимира проходили на лучших концертных площадках мира: США, Франции, Австрии, Италии, Шотландии, Чехии, Германии и других.