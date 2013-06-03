Оппозиция планирует обжаловать в суде бездеятельность ВР относительно назначения выборов в Киеве - Катеринчук

Киев. 3 июня. УНИАН. Оппозиция планирует обжаловать в суде бездеятельность Верховной Рады относительно назначения выборов в Киеве.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил лидер Европейской партии Украины, член парламентской фракции "Батькивщина" Николай Катеринчук.

"Я считаю, бездеятельность (ВР относительно назначения выборов - УНИАН) - это уголовное преступление, и мы как оппозиция будем обращаться в суд, пытаясь через решение судов доказать неправоту и преступность тех действий, которые показывает Партия регионов работой в Верховной Раде по отношению к назначению внеочередных выборов", - сказал он.

Катеринчук отметил, что этот вопрос обязательно будет предметом рассмотрения в Европейском парламенте. "Мы воспользуемся своей возможностью влияния на фракцию Альянса либералов и демократов в Европейском парламенте и заострим вопрос относительно подписания (соглашения) о зоне свободной торговли и ассоциации с ЕС", - сказал депутат.

Как прогнозирует Катеринчук, все же выборы в Киеве состоятся в этом году, и скорее всего - в середине августа.

“Мой прогноз относительно внеочередных выборов: они обязательно будут в этом году. К сожалению, мне кажется, я так чувствую по всем событиям, скорее всего, Администрация Президента захочет провести их в августе. Приблизительно где-то 11-15 числа”, - сказал он.

Катеринчук объяснил, что такая дата выгодна власти, поскольку в августе в Киеве «практически не будет людей, потому что они уедут на отдых».

“Здесь останутся те, кто не может себе позволить выезжать за Киев, - пенсионеры, тот социальный пакет, который всегда обхаживался властью”, - считает Катеринчук.

По его мнению, для оппозиции будет трудным решением принять эту дату, но это нужно сделать и оппозиция должна принять участие в этих выборах.

По словам Катеринчука, оппозиция, ища путь победы в Киеве, остановилась на одном из вариантов - согласование единого кандидата. По его словам, пока еще таким кандидатом является лидер «УДАРа» Виталий Кличко.

"Если все же будет объявлена дата выборов, то появится фамилия или Кличко, или будет другая фамилия. И я, как и другие депутаты, которые хотят принимать участие в киевских выборах, обращался к Объединенной оппозиции с просьбой поддержать мою кандидатуру в случае, если Кличко не пойдет на выборы”, - подчеркнул Катеринчук. Он напомнил, что предлагал свою кандидатуру в качестве единого кандидата.

По его словам, он не будет принимать участие в выборах, если единым кандидатом от оппозиции будет Кличко или народные депутаты Александра Кужель, Анатолий Гриценко или некоторые другие представители оппозиции.

Однако Катеринчук не исключает, что пойдет на выборы, если единым кандидатом будет человек не из самой оппозиции, а извне.

При этом он заявил, что не планирует принимать участие в формировании списков кандидатов в депутаты Киевсовета.