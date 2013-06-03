Украинский художник Реунов презентовал новый жанр искусства - “синипринтографию”

Киев. 3 июня. УНИАН. Украинский художник Винни Реунов презентовал новый жанр искусства, созданный им самим - синипринтографию.

Свои наработки Реунов представил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как объяснил художник, уникальность этого жанра в том, что каждый желающий может создать собственную работу, таким образом приобщившись к искусству, и даже получить от нее финансовые дивиденды, если она будет востребована.

Художник на пресс-конференции представил свою картину, тематика которой была навеяна ему известным американским режиссером Квентином Тарантино. Как сказал автор, это микс киноафиши, обложки журнала, классической живописи и концептуального искусства. Также художник обратил внимание на то, что в каждой работе обязательно должен быть логотип компании или бренд масмедиа. Подпись под своей презентованной картиной он оставил “Made in Ukraine”.

Суть синипринтографии на этом примере, по словам Реунова, заключается в том, чтобы распространять эту картину в широкие массы людей в виде плакатов. При этом каждый человек может этот плакат “доделать” по своему усмотрению или же оставить без изменений и поставить под этой уменьшенной копией свою подпись.

“Плакат можно трешить и авторство поощряется”, - отметил Реунов.

Таким образом, как отметил художник, работа в результате такого тиражирования и распространения обретает статус народного авторства.

Реунов сообщил также, что есть идея в дальнейшем создать галерею из таких работ и гонорар за то произведение, которое будет куплено, будут отдавать указанному под работой автору.

Как отмечалось на пресс-конференции, это социальный проект, призванный ускорить процесс привлечения широких масс украинцев к практике элитарного искусства.

По мнению художника, новый жанр быстро станет популярным.

“Я сегодня презентовал своего рода инструкцию по эксплуатации искусства идеи для повседневного искусства неосведомленного зрителя. С моей точки зрения, как художника, поделиться этими наработками, которые бы смог использовать неподготовленный человек. То есть, мог бы рисовать картину, которую возможно социально реализовать, в частности, продать”, - объяснил он.

“По некоторым подсчетам, если Украина пойдет классным путем, то 6-9 поколений, то есть 250 лет, пока мы достигнем уровня базисного, который есть на Западе. Это если мы будем инсталлировать искусство только на верхушку общества. А если инсталлировать современную культуру в более широкие массы, а они уже готовы, это можно за 3-4 года достичь того же уровня жизни, потому что материально мы готовы, у нас нет перспективного восприятия удовольствия от жизни...”, - подытожил Реунов, говоря об ожидаемых результатах проекта.