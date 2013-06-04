Работники крупнейшего зернокомплекса просят Президента Украины поспособствовать сохранению предприятия и их рабочих мест

Киев. 4 июня. УНИАН. Работники крупнейшего в Днепропетровской области зернового комплекса – Щорского элеватора – обратились с открытым письмом к Президенту Украины Виктору Януковичу, в котором просили главу государства способствовать сохранению предприятия и своих рабочих мест. Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявила руководитель общественной организации «Центр антикоррупционных исследований и инициатив» Анастасия Староскольцева.

По ее словам, угроза стабильной работе предприятия возникла в связи с имущественным спором между бывшими собственниками комплекса.

«Наше предприятие – это один из самых современных и крупнейший в области комплекс по переработке и хранению зерна, в нем используются новейшие технологии. Мощность комплекса составляет 20 тыс. тонн зерновых в год. Сейчас прорабатывается возможность строительства второй очереди элеватора мощности 30 тыс. тонн. Однако эти планы могут не сбыться из-за возникшего спора между бывшими собственниками»,- процитировала Староскольцева текст обращения к Президенту Украины.

При этом она добавила, что такие споры не должны угрожать деятельности предприятия и благосостоянию его работников. "Сейчас начинается сезон, а предприятие лихорадит, заказчики заявляют о намерениях прекратить сотрудничество, работники не уверены в своем будущем. И это в городке, где кроме как на элеваторе больше практически нет работы», - подчеркнула Староскольцева.

Суть спора разъяснил также присутствовавший на пресс-конференции адвокат Виктор Богун, представляющий интересы нынешнего собственника комплекса – компании «Унирем - Сервис».

«Предприятие «Унирем-Сервис» - единственный собственник зернового комплекса по переработке зерна в поселке Щорск. Основанием возникновение права собственности является решение суда от 2009 года, которое на сегодняшний день никем так и не было оспорено», - сообщил адвокат.

Вместе с тем, по словам Богуна, последние три года на предприятии идут проверки, вызванные жалобами одного из бывших собственников – гражданина Канады Рональда Дерриксона, не признающего правомерность договоров купли-продажи зернового комплекса, о чем он заявлял в СМИ.

При этом Богун выразил благодарность руководству области и правоохранительным органам за понимание ситуации. «Примечательно, что руководство области и правоохранительные органы с пониманием относятся к этим жалобам и ведут проверки в соответствии с законом, за что мы выражаем им глубокую благодарность за понимание ситуации», - добавил адвокат.

Он также напомнил, что в 2009 году Дерриксон обратился в Бабушкинский суд Днепропетровска с иском о неправомерности продажи имущества зернового комплекса. «Рассмотрение дела назначалось не единожды, но ни сам Дерриксон, ни его представители в суд не являлись. Таким образом, иск оставили без рассмотрения. И потому сейчас мы призываем вторую сторону конфликта вернуться в правовое поле и начать рассмотрение дела в суде. По сути дела, речь идет о корпоративном споре между бывшими собственниками, и потому хотелось бы, чтобы спор решился в судебном порядке в рамках законодательства, а не в СМИ», - подчеркнул Богун.