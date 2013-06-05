Три главных «Б»уквы одних выходных в Одессе

Празднику Благотворительности и Безопасности в городе на черноморском побережье не помешала даже Буря, разразившаяся на прошлых выходных: более тысячи детей успели повторить правила безопасности на празднике «Пчелка и ее друзья», 120 331 гривен собрали и перечислили организаторы на приобретение медтехники, необходимой для диагностики детского рака.

31 мая в Одессе состоялись детские праздники «Пчелка и ее друзья» в рамках второго Фестиваля благотворительности «Дари добро», партнером которого выступила торговая сеть «Фокстрот. Техника для дома».

Два негласных лозунга – «Благотворительность и безопасность»! – собрали в разных микрорайонах города более 1000 маленьких одесситов, волонтеров и друзей Благотворительного фонда «Пчелка» – организатора фестиваля. Вместе дети учили правила безопасности с персонажами обучающего мультсериала «Фокс и Трот спешат на помощь!», созданного в рамках социального проекта «Фокстрота» «Школа безопасности». С героиней праздника Пчелкой дети участвовали в развивающих играх, викторинах, беспроигрышной лотерее и даже танцевали на детской дискотеке. А главное – вместе дарили добро: собранные за время фестиваля средства пошли на оказание помощи онкобольным детям Одесской области. А именно приобретение цитологической центрифуги «Cytospin 4», жизненно необходимой для точной диагностики детских онкологических заболеваний.

Ценную медтехнику уже через два дня после окончания праздника приобрели и передали на баланс Одесской детской клинической больнице по ул. Ак. Воробьева, 3 (Слободка). Совсем скоро на этом аппарате будут бесплатно обследовать первых маленьких пациентов.

- Спасибо всем донорам, спасибо «Фокстроту» за то, что уже второй год поддерживает наших подопечных, и за то, что укрепляете доброе дело, рассказывая детям о правилах безопасности через собственный мультфильм, – рассказывает Елена Павленко, президент БФ «Пчёлка». – Мы уверены, что совместными усилиями можно отстаивать добро, бороться с тяжелыми болезнями, спасать детские жизни.

В том, что взрослым необходимо объединяться в работе по сохранению здоровья детей, уверена Майя Гринько – помощник начальника ГСЧС Украины в Одесской области:

- В 2012 году в Одессе и области виновниками пожаров стало 44 малыша, 12 детей погибло на пожарах, а на воде погибло 15 детей (в основном, в возрасте 14, 15, 16 лет), – приводит печальную статистику Майя Гринько. – Мультфильм «Фокстрота», праздник «Пчелки» в развлекательной форме учат детей правилам безопасного поведения, а информированный ребенок уже не станет героем печальной хроники.

Следуя лозунгу социального проекта «Школа безопасности» «Комфортно там, где безопасно», представители «Фокстрота» передали через специалистов областной службы чрезвычайных ситуаций в школы Одессы dvd-диски с обучающим мультсериалом «Фокс и Трот спешат на помощь!», а также листовки «При пожаре действуй правильно!».

Справка:

Социальный проект «Школа безопасности» инициирован Группой компаний «Фокстрот» под девизом «Комфортно там, где безопасно!» в 2002 году с целью поддержки государственной политики безопасности жизни среди школьной молодежи (партнерство во Всеукраинских соревнованиях КВН-ЮИД (юных инспекторов движения) и соревнований юных спасателей Всеукраинского детского движения «Школа безопасности». В 2008-2011 гг. торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» – лидер украинского ритейла бытовой техники и электроники* – впервые на рынке создала учебный мультсериал «Фокс и Трот спешат на помощь». В 2012 году мультфильм одобрен для использования в общеобразовательных учебных заведениях Научно-методической комиссией по основам здоровья Научно-методического совета МОН (протокол №3 от 11.10.2012). В Киеве и регионах были проведены детские праздники – «Уроки безопасности». В марте 2013 года проект был назван самым узнаваемым среди потребителей в ритейле (по результатам опроса InMind), а в апреле 2013 года стал победителем 7-ого Национального фестиваля социальной рекламы в своей номинации.

*по данным GFK, 2012

Мультфильм можно посмотреть по ссылкам:

http://www.youtube.com/watch?v=q5s3RTvYbWE – 1 серия – Как правильно пользоваться бытовой техникой

http://www.youtube.com/watch?v=FgLhpT9p0u0 – 2 серия – Поведение в супермаркете

http://www.youtube.com/watch?v=xwzKBLyo4vw – 3 серия – Безопасный отдых у водоемов и на природе

http://www.youtube.com/watch?v=bRezik8LHtA&feature=channel&list=UL – Как не допустить пожара и как правильно действовать в случае его возникновения.

Первый фестиваль благотворительности «Дари добро» открылся 1 февраля 2012 года и завершился 3 июня большим гала концертом на Приморском бульваре в Одессе. Было собрано около 3000 игрушек, книжек, развивающих игр, которые получили более 1000 детишек в различных городах Украины, а также 54 879 гривен, которые пошли на приобретение оборудования в отделение сердечно-сосудистой хирургии Одесской областной детской клинической больницы. Организатор фестиваля – Благотворительный фонд «Пчелка». В этом году Фестиваль «Дари добро» стартовал в марте всеукраинской акцией «Выздоравливай, ребенок!», усилившись движением студентов и преподавателей ВУЗов под лозунгом «Начни свой день с благотворительности!». К сбору средств присоединились деятели искусств, участвуя в благотворительных концертах. Абсолютно бескорыстно 30 художников принесли свои картины на первый благотворительный аукцион «На здоровье! Одесские художники – детям». Примечательно, что многие лоты были куплены заочно, ведь это означает желание общественности поддерживать добрые дела. Особенные гости фестиваля – юные читатели журнала «Пчелка», которые на протяжении года участвовали в различных конкурсах журнала. А также дарили радость и шанс на выздоровление тяжелобольным детям, так как вся прибыль от реализации журнала идет на помощь тем, кто остро в ней нуждаются.

И вот сбылось!