С 8 по 18 июля в Дубно состоится всеукраинский сбор детско-юношеской военно-патриотической игры "Джура"

Киев. 6 июня. УНИАН. В городе Дубно с 8 по 18 июля состоится всеукраинский сбор «Джура 2013: Волынская Сечь» с участием более 300 школьников со всей страны, которые стали финалистами детско-юношеской военно-патриотической игры "Джура".

Об этом руководитель Главного штаба Игры "Сокол" ("Джура") Анатолий Грива сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

"Игра "Джура" — это государственная система патриотического воспитания молодежи, которая действует на протяжении всего учебного года. Она состоит из работы в школе, согласно приказу Министерства образования предусмотрен план воспитательной работы на год, и все это входит в эту игру. В конце учебного процесса проходит школьный этап, потом районный этап, областной и всеукраинский", - сказал Грива.

По его словам, на протяжении года в кружках "Джура" школьники в возрасте 9-17 лет изучают краеведение, другие дисциплины, после чего принимают участие в разных соревнованиях. Он отметил, что по всей Украине в школах уже действует более 400 кружков «Джура». Грива добавил, что кружки пользуются популярностью и действуют уже на протяжении 10 лет, а последние 5 лет организаторы проводят всеукраинские сборы.

Вместе с тем, как отметил директор Международного благотворительного учреждения "Центр Национального возрождения" Тарас Рондзистый, Минобразования предусматривает средства лишь на проведение Всеукраинского этапа игры один раз в три года, поэтому в этом году к финансированию мероприятия приобщилась общественность.

На пресс-конференции председатель Благотворительного фонда "Доброе сердце", народный депутат Олег Канивец и председатель Благотворительного фонда Сергея Бондарчука "Новые традиции" Сергей Бондарчук подписали договор о сотрудничестве с организаторами.