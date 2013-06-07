Эксперты определили самый экологически чистый напиток!

В этом году на международном конкурсе «Best Drink-2013» за звание лучшего соревновались почти 60 брендов - от минеральной воды до крепких напитков - с Украины и стран СНГ.



Фаворитов определяло профессиональное жюри, в которое вошли технологи с многолетним опытом работы. Напитки оценивались методом «слепой дегустации», что гарантировало независимость и объективность конкурса. Первое место в номинации «За превосходное качество и экологическую чистоту» завоевала украинская водка «Green Day».

«Напиток «Green Day» поразил нас тем, что он разработан согласно международных тенденций экологической чистоты и натуральности, - комментирует глава международной дегустационной комиссии «Best Drinks 2013» Валентина Попова, - мы высоко оценили его органолептические показатели и приятно, что наши отечественные производители изготавливают продукцию международного уровня».



За рубежом экологические продукты уже давно стали частью повседневной жизни. Украина в этом направлении тоже набирает обороты. Так, украинский призер производится из натуральных ингредиентов по новаторской технологии Eco Technology™, благодаря этому напиток в несколько раз опередил существующие ГОСТы по качественным требованиям!

«Первое место в этом конкурсе подтверждает то, что на сегодняшний день «Green Day» является одним из самых высокотехнологичных продуктов на рынке Украины, - говорит руководитель водочного направления ООО «Алеф-Виналь» Сергей Корольчук, - Это напиток, технология производства которого сертифицирована согласно международных экологических стандартов, а это, прежде всего, гарантия качества!».



Украинские экопродукты становятся все более популярными. Динамика продаж «Green Day» с начала года увеличилась в три раза. Это говорит о том, что потребители все чаще отдают предпочтение качественным экологическим продуктам.