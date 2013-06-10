В «Параллели» появилось топливо Perfekt нового поколения

Компания «Параллель» получила официальное разрешение Министерства энергетики и угольной промышленности Украины на использование многофункциональной присадки Keropur DP 5608, которая применяется для улучшения эксплуатационных свойств дизельного топлива.

Присадка Keropur DP 5608 пятого поколения производства немецкого химического концерна BASF уже используется в составе дизельного топлива Perfekt, который продается на всех АЗК под ТМ «Параллель».

Присадка Keropur DP 5608 – это инновационное решение для топливной системы и двигателя автомобиля. В ней присутствует абсолютно новый детергент, который по своим моющим и защитным свойствам в несколько раз превосходит предыдущий аналог. Благодаря этому моющие свойства присадки стали еще совершеннее: Keropur DP 5608 максимально эффективно удаляет существующие отложения и препятствует образованию новых. Также в присадке присутствует еще одни новый компонент, который стабилизирует цетановое число на оптимальном уровне, что улучшает холодный запуск. Присадка позволяет мотору работать на пике мощности на протяжении всего срока эксплуатации без каких-либо последствий и дополнительного износа. Это приводит к тому, что двигатель работает еще эффективнее, а расход топлива снижается.

Присутствие в дизельном топливе Perfekt присадки Keropur DP 5608 делает его еще более экологичным: этот компонент сохраняет чистоту двигателя, снижает потребление топлива, а также уменьшает количество выбросов вредных выхлопных газов в атмосферу.

Указанные характеристики подтверждены точными экспериментальными и моторными испытаниями присадки Keropur DP 5608, которые провел завод BASF накануне.

«Мы рады, что имеем возможность первыми в Украине обеспечить своих клиентов инновационными решениями, - отмечает директор по качеству компании «Параллель» Александр Титов. - С дизельным топливом Perfekt с присадкой Keropur DP 5608 автомобиль становится тише, мощнее и работает гораздо стабильнее».



Справка

ООО «Параллель-М ЛТД» - Сеть под брендом «Параллель» сегодня насчитывает 117 АЗК, из них 36 АЗС являются джобберами компании, использующими бренд «Параллель» на основании соответствующего договора (20 АЗС компании «Донбасснефтепродукт» и 16 АЗС компании «Нефтепромторг»). Также «Параллель» использует торговую марку «Гефест» в Запорожской области и АР Крым (всего 2 АЗС) и торговую марку PitStop в г. Донецке (1 АЗК), еще 12 АЗС компаний «Донбасснефтепродукт» (8) и «Нефтепромторг» (4) реализуют топливо компании «Параллель» в сети своих АЗС.

Бренд «Параллель» сегодня представлен в Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Компания «Параллель» в 2012 году стала членом Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров с целью внедрять принципы Всемирной топливной хартии в Украине.

Уставной капитал ООО "Параллель-М ЛТД" контролирует компания Parallel Nafta LTD, дочерняя компания Группы СКМ. 100% акций Компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.