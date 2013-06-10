Новая редакция Трудового кодекса приведет к ущемлению прав наемных работников – профсоюзы

Киев. 10 июня. УНИАН. Подготовленная к рассмотрению в парламенте народными депутатами от Партии регионов новая редакция Трудового кодекса Украины приведет к существенному сокращению и ущемлению прав наемных работников, об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.

«Сегодня у нас довольно неплохое трудовое законодательство, которое адаптировано к существующим рыночным условиям. В новом проекте нет ни одного позитивного изменения для наемных работников, потому что он выписан в угоду крупным предпринимателям. Такой закон принимать нельзя», - сказал Волынец.

По его словам, согласно изменениям в Трудовой кодекс, которые предлагают народные депутаты от Партии регионов Александр Стоян и Ярослав Сухой (законопроект №2902), работодатель может уволить часть работников или весь штат в случае проведения ими забастовки. Более того, работодателя хотят наделить правом увольнения работника без согласования с профсоюзом. По мнению Волынца, данная норма приведет к тому, что профсоюзы больше не смогут защищать трудовые права наемных работников.

«Также проект позволяет работодателю не заключать с профсоюзом коллективный договор и самостоятельно регулировать внутренние вопросы работы предприятия собственными приказами и распоряжениями, которыми можно будет определять режим работы предприятия, уровень зарплаты, вопросы сокращения и так далее», - добавил Волынец.

По словам народного депутата (фракция «Батькивщина») Андрея Павловского, это уже не первая попытка властей принять антисоциальный Трудовой кодекс.

«Закон существенно сокращает права наемных работников. Хотя это противоречит Конституции, которая запрещает принимать любые законодательные акты, которые сужают права людей, в том числе и социальные», - сказал Павловский.

Нардеп отметил, что новый проект наделяет работодателей правом контролировать своих сотрудников, используя при этом видео и аудио устройства. По мнению Павловского, это является ничем иным, как вмешательством в личную жизнь работников.

Кроме того, участники пресс-конференции выразили недовольство нормами проекта закона, позволяющими увольнение наемных работников за разглашение информации, о работе предприятия (размере зарплаты, численности сотрудников и другое), а также увольнением одиноких матерей и нормой о предоставлении права работодателям увеличивать рабочее время, воспользовавшись которым владельцы предприятий смогут продлить рабочий день и рабочую неделю.

В ходе пресс-конференции ее участники подписали открытое обращение к главам парламентских фракций, спикеру парламента Владимиру Рыбаку, а также премьер-министру Николаю Азарову и Президенту Виктору Януковичу с призывом не допустить принятия предложенной редакции Трудового кодекса. Свои подписи под обращением помимо уже названных участников поставили народный депутат (фракция ВО «Свобода») Михаил Блавацкий, глава Народного движения Украины Василий Куйбида, глава Партии защитников Отечества Юрий Кармазин, координатор объединения «Борьба» Денис Левин и правозащитник Владимир Чемерис.

Как сообщал УНИАН, в апреле этого года Конфедерация свободных профсоюзов Украины выступила против принятия новой редакции Трудового кодекса, подготовленного депутатами от Партии регионов Ярославом Сухим и Александром Стояном, поскольку она ущемляет права наемных работников.

Вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики (декабрь 2010 – декабрь 2012) Сергей Тигипко в конце 2011 года говорил о намерении сосредоточиться в первую очередь на реформе трудовых отношений. Однако Партия регионов в ноябре 2011 года попросила временно снять с рассмотрения проект нового Трудового кодекса. Тигипко обещал найти компромисс с профсоюзами и работодателями и принять законопроект после парламентские выборов октября 2012 года.

Справка УНИАН. Действующий Кодекс законов о труде Украины был принят в 1971 году. Законопроект №2902 зарегистрирован в парламенте 22 апреля 2013 года. В повестку дня проект пока включен не был.