Наибольшую угрозу правам и свободам человека несут языковой закон, законы о референдуме и биометрических паспортах - правозащитники

Киев. 11 июня. УНИАН. Верховная Рада Украины в 2012 году приняла ряд законов, которые ограничивают права и свободы человека.

Об этом заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель правления Центра гражданских свобод (ЦГС) Александра Матвийчук.

По ее словам, данные законы еще на этапе прохождения были «остро раскритикованы общественностью». Она подчеркнула, что парламент прошлого созыва «не остановился ни перед негативными заключениями международных структур, ни перед голодовками и акциями протеста, ни перед просчитанными заранее миллионными потерями бюджета».

Матвийчук сообщила, что ЦГС провел исследование «Законотворчество VS Права человека», в ходе которого были опрошены ведущие украинские правозащитники, которые определили законы, ограничивающие права и свободы человека.

Представитель движения «Пространство свободы» Тарас Шамайда назвал Закон «О всеукраинском референдуме», который принят еще предыдущим парламентом после выборов в ВР 2012 года.

«Данный закон является инструментом установления диктатуры, и в котором заложены от начала до конца механизмы грубых фальсификаций в самом тексте», - отметил он. Шамайда напомнил, что при принятии данного закона ни одна поправка не была рассмотрена. Он подчеркнул, что в данном законе речь «идет о тех референдумах, которые проводили в свое время Гитлер, Муссолини, Пиночет, Лукашенко». По словам правозащитника, данный закон во многих своих положениях противоречит Конституции Украины.

Председатель совета Независимого центра политических исследований Юлия Тищенко подчеркнула, что Закон Украины «О принципах языковой политики» не принес существенной защиты прав национальных меньшинств и этнических групп, за исключением русской. По ее словам, данный закон принимался, несмотря на протесты и «языковые майданы». Тищенко подчеркнула, что данным законом сужено поле применения государственного языка.

Представитель Уполномоченного по вопросам соблюдения прав в области информационного права Александр Павличенко отметил, что Закон «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус» несет «серьезную угрозу» нарушения права на частность. Он отметил, что данный закон предусматривает избыточный сбор информации о лице в то время, когда цель сбора такой информации не определена.

Павличенко подчеркнул, что в законе содержатся положения, которые противоречат международному и национальному законодательству, в частности, закону о защите персональных данных и Европейской конвенции по правам человека.

Матвийчук отметила, что правозащитники настаивают на необходимости отмены данных законов. Она также сообщила, что, кроме этой тройки наиболее опасных законов 2012 года, есть еще семь опасных законов.

Заместитель председателя Национального экологического центра Украины Алексей Василюк сообщил, что к таким законам относится Закон Украины “О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и 4 Хмельницкой атомной электрической станции”.

Он отметил, что речь идет о решении, которое принято “вопреки решениям общественных слушаний”, а также вопреки возражениям ряда стран, в частности, Австрии, Беларуси, Польши, Румынии, в связи с возможным вредным влиянием на их территорию устаревших проектов строительства 70-х годов.

Василюк также сообщил, что к опасным законам относятся Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок”, поскольку в нем не предусмотрены механизмы открытости и прозрачности госзакупок.

Он отметил, что из-за данного закона может быть значительная потеря средств госбюджета.

“Просчитано, что общая сумма ежегодных потерь может составлять по меньшей мере 30 млрд грн”, - подчеркнул он.

По его словам, также среди опасных и Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры отвода земельных участков и изменения их целевого назначения”.

Он заявил, что данный закон “приведет к существенному уменьшению площадей природных территорий, особо ценных земель, в том числе земель природного назначения, путем упрощения процедуры их исключения”.

Василюк назвал еще один опасный закон - “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно оптимизации полномочий органов исполнительной власти в сфере экологии и природных ресурсов, в том числе на местном уровне)”.

Он добавил, что нормы данного закона несут угрозу “и могут привести к разрушениям в масштабах всей страны системы реализации экологической политики, поскольку ликвидируются территориальные органы Минприроды Украины”.

“Это приведет к многочисленным нарушениям права на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду, доступа к экологической информации, участия в принятии решений по вопросам окружающей среды”, - подчеркнул он.