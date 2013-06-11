Эксперты призвали Украину не использовать монетаристские теории при выработке экономической стратегии

Киев. 11 июня. УНИАН. Использование монетаристских – неолиберальных принципов построения стратегий экономического развития может быть разрушительным для мира в целом и Украины в частности, поскольку принцип «воля инвестора – высший закон» нивелирует любые демократические и социальные достижения общества. Такое мнение выразили эксперты – участники международной конференции «Конец либерализма», проходящей в Киеве, во время пресс-конференции в УНИАН.

«Украина заявила о своих стремлениях интегрироваться в Европу. Но пока идет этот процесс, в самой Европе происходят события, превратившие ее в нечто иное, нежели мы привыкли видеть и подразумевать», - подчеркнул в ходе пресс-конференции директор Института глобализации и социальных движения (Москва, РФ) Борис Кагарлицкий.

По его мнению, доминирующий в Европе проект – внедрение англо-американских, неолиберальных стандартов управления, упраздняющих социальные наработки и достижения. «По сути это и есть неолиберальная идея. Воля инвесторов – высший закон. В таком случае, зачем демократия – органы власти? Стремясь на Запад в поисках демократии, мы видим, что на Западе идет разрушение демократических и социальных ценностей», - подчеркнул эксперт.

С ним солидарен и Кристоф Агитон, один из основателей общественного движения АТТАС (Франция). «Большая двадцатка продолжает следовать неолиберальным принципам на фоне того, что Западная Европа все еще в рецессии. Поток денег, направленных в свое время на спасение банковской системы, не достиг своей цели. Более того, мы крайне обеспокоены возможностью дефляции в богатых странах, что определенно станет крайне угрожающим явлением с экономической точки зрения», - отметил Агитон.

При этом он добавил, что долги государств и правительств растут. «Объем задолженности по своим объемам сопоставим с показателями задолженности стран в послевоенный период», - обратил внимание эксперт.

Вместе с тем, несостоятельность нынешней неолиберальной политики правительств, в целом, не является причиной повернуть назад – к индустриализации и национализации. По мнению Николы Буллард, эксперта организации Focus on the global South (Таиланд), также принимавшей участие в пресс-конференции, государствам и правительствам необходимо смотреть вперед. «Мы не призываем вернуться в прошлое – к прошлым моделям развития. Но нам стоит смотреть вперед и объединять модели. Причем это объединение должно включать не только социальные вопросы, но и, например, вопросы экологии и защиты окружающей среды, как ключевые с точки зрения экономического развития», - отметила эксперт.