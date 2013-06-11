Выборы в Киевской области стали для власти репетицией фальсификаций в дальнейшем - кандидат от "Батькивщины"

Киев. 11 июня. УНИАН. Местные выборы в Киевской области 2 июня стали для власти репетицией использования тотальных фальсификаций во время последующих избирательных кампаний.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил кандидат в депутаты в Киевский облсовет от «Батькивщины» Сергей Барановский, который баллотировался в Фастовском районе в избирательном округе № 48.

"Если в прошлом году выборы были более-менее честными, то нынешние, в частности, в Киевской области, если сложить в единый пазл все нарушения, то для меня лично является очевидным, что следующие кампании уже честными и прозрачными не будут. Это повлечет за собой возникновение ситуации, что все перейдет в вид искусственности и иллюзорности", - сказал Барановский.

Анализируя ситуацию с избирательной кампанией в Фастовском районе, он заявил, что власть начала фальсификации еще с момента оформления избирательных документов кандидатами и их доверенными лицами, когда максимально затягивались сроки оформления документации. Далее, по его словам, со стороны власти в районе были созданы так называемые мобильные группы, которые препятствовали ведению агитационных мероприятий кандидатам не от правящей партии, срывалась их избирательная документация. Кроме того, как отметил Барановский, дошло до того, что в день выборов по селам ездил автобус без номерных знаков, люди из которого якобы от его имени предлагали избирателям деньги.

Также, утверждает он, на избирательном участке № 24 был зафиксирован вброс бюллетеней. "Мы вызывали милицию, но она не появились даже после звонка народного депутата Арсения Яценюка. Лишь после того, как мы позвонили на "горячую линию" облУВД, около 21.00 приехала следственно-оперативная группа, но ее представители отметили, что этот факт не относится к ее компетенции», - рассказал он, подчеркнув, что «таким образом можно сделать вывод, что милиция также задействована в фальсификациях».

Барановский сообщил, что оппозиция задокументировала все случаи нарушений, подготовила иски в суды. «Отдельные из них уже ими удовлетворены", - отметил он.

Подытоживая, Барановский заявил, что "власть делает все, чтобы на уровне сел, маленьких городков разъединить людей. И таким образом формулировка "разъединяй и властвуй" будет использоваться ею в дальнейшем".