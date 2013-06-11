Концерн «Коммунальные системы Украины» просит силовые структуры разобраться с незаконным отчуждением имущества своего предприятия

Киев. 11 июня. УНИАН. Концерн «Коммунальные системы Украины» просит правоохранителей разобраться с незаконным отчуждением имущества своей дочерней компании «Токмак теплоэнергия», которая поставляет тепло жителям города Токмак Запорожской области.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил исполнительный директор «Коммунальных систем Украины» Андрей Шовкун.

«Мы обратились в правоохранительные органы с просьбой незамедлительно расследовать факты злоупотреблений, допущенных бывшим руководством «Токмак теплоэнергия», - сказал Шовкун

По его словам, в апреле 2013 года учредители ООО «Токмак теплоэнергия» приняли решение о проведении проверки деятельности компании, по результатам которой был выявлен факт произвольного списания дебиторской задолженности Токмакского городского совета перед предприятием в размере 1,7 млн грн.

Помимо этого, Шовкун обратился к правоохранителям с просьбой обратить внимание на операции списания с баланса предприятия имущества на сумму 2 млн грн и передачу на другое предприятие дебиторской задолженности в размере 10 млн грн, без согласования с учредителями и наблюдательным советом.

«Также была безоплатно переписана задолженность перед предприятием в размере 9 млн грн за использованный газ на другое юридическое лицо, которое фактически не осуществляет никакой деятельности», - сказал Шовкун.

Справка УНИАН. ООО «Токмак Теплоэнергия» было создано в августе 2007 года для поставки тепловой энергии жителям города Токмак и Запорожской области.

Концерн «Коммунальные системы Украины» – негосударственная украинская компания, которая предоставляет централизованные технические, финансовые, организационные и административные услуги в сфере управления объектами ЖКХ.