Каждая третья несчастливая супружеская пара испытывает вмешательство родителей в свою жизнь - исследование

Киев. 13 июня. УНИАН. 35% супружеских пар, которые считают себя несчастливым, испытывают активное вмешательство в их семейную жизнь со стороны родителей.

Об этом свидетельствуют результаты Всеукраинского социологического исследования “Фактор семейного счастья”, которое презентовали сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

В 18% таких пар родители никогда не вмешиваются в их семейную жизнь, а в 47% - изредка. Вместе с тем лишь 7% пар, которые считают себя счастливым в супружеской жизни, испытывают вмешательство родителей, 50% - изредка и 43% вообще не испытывают такого вмешательства.

Исследование также показало, что доля тех, кто не испытывает счастья в супружеской жизни, втрое больше среди тех, кто вырос в несчастливых семьях, по сравнению с теми, кто в детстве и юности жил в гармонии и согласии (13% до 4%).

51% украинцев, которые не чувствуют себя счастливыми в супружеской жизни, сказали, что в их семье допустимо применение физической силы между партнерами и 86% счастливых семей не испытывают насилия. 44% тех, кто сейчас не смог построить счастливых отношений с партнером, в детстве были свидетелями насилия в родительской семье. Среди счастливых этот процент составляет 28%.

35% тех, чьи родители регулярно ссорились и дрались, приняли такую модель поведения между супругами за норму и воплощают ее в свою жизнь.

Исследование было проведено в июле-ноябре 2012 года Благотворительным фондом “Семья” при содействии Министерства социальной политики и при финансовой поддержке компании AVON Украина.

Было опрошено 1256 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет в 5 городах Украины – Киеве, Конотопе, Донецке, Львове, Севастополе. Среди опрошенных 42% мужчин и 58% женщин, 16% разведенных и 84% состоящих в браке.