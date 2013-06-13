Лотерейный оператор «М.С.Л.» получил европейский сертификат соответствия стандартам ответственной игры

Киев. 13 июня. УНИАН. Украинский лотерейный оператор «М.С.Л.» первым в стране получил "Сертификат соответствия стандартам ответственной игры", выдаваемый Европейской ассоциацией лотерей.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор компании «М.С.Л.» Евгений Власенко.

«В Европе стандарты ответственной игры давно и четко определены. Но лишь немногие им соответствуют, как правило, это лидеры своих рынков. Мы сами подняли для себя эту планку, откликнувшись на призыв Европейской лотерейной ассоциации пройти сертификацию», - сказал Власенко.

По его словам, для получения сертификата компания прошла независимый аудит по таким критериям, как: психология игр, подготовка персонала, соответствие нормам законодательства, нормам ответственной игры, а также противодействие чрезмерному увлечению игрой и др.

В свою очередь, директор по маркетингу лотерейного оператора «М.С.Л.» Виктория Цомая отметила важность защиты игроков от возможных негативных последствий игровой зависимости, так как украинское законодательство не предусматривает никаких средств для ее предупреждения.

По ее словам, компания поставила задачу не допускать развития такой зависимости и помогать тем, кто уже зависим. В частности, в ближайшее время на сайте «М.С.Л.» появится возможность пройти анонимное анкетирование с целью определения наличия зависимости от игры в лотерею.

«Также мы ограничили количество ставок, которые можно осуществить игроку за одну транзакцию, ввели ограничения на суммы ставок. Для этого разработали и ввели систему онлайн-мониторинга продаж, которая позволяет реагировать на любые отклонения показателей от принятого стандарта», - сообщила Цомая.

Она также добавила, что в компании проводится работа с персоналом для недопущения возникновения у игроков лотерейной зависимости.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты внесли на рассмотрение Верховной Рады проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О государственных лотереях в Украине» относительно усиления государственного контроля», в котором предлагается ужесточить ответственность за принятие ставок в лотерею от лиц младше 18 лет.

Справка УНИАН. Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» - лидер лотерейного рынка Украины. Компания насчитывает более 6,5 тыс. точек продаж по всей стране. В портфеле компании более 40 государственных лотерей, среди которых: «Лото-Забава», «Мегалот», «Спортлига», «Кто там» и другие.