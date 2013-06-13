Активисты МММ проведут в Киеве акцию в поддержку задержанных в Индии коллег

Киев. 13 июня. УНИАН. Активисты финансовой пирамиды МММ проведут в Киеве акцию и передадут послу Индии в Украине Радживу Чандеру петицию с просьбой о помощи в освобождении задержанных в конце мая в Калькутте российских граждан - участников МММ.

Как подчеркнул на пресс-конференции в УНИАН руководитель МММ в Украине Игорь Кулик, представитель МММ в Индии Алексей Муратов, режиссер Андрей Килин, который в Индии занимался съемками фильма о МММ, а также переводчик Денис Рожков задержаны «на незаконных основаниях, потому что пирамида наша действует абсолютно законно».

«Мы не нарушаем ни одного пункта закона ни одного из государств: ни Индии, ни Украины, ни России», - заверил Кулик.

По его словам, Муратов, Килин и Рожков передвигались по Индии поездом, когда их «абсолютно ни за что, неожиданно арестовали и отправили в тюрьму». Все задержанные в знак протеста объявили сухую голодовку, из-за чего состояние их здоровья сильно ухудшилось и мужчины были переведены в больницу.

Как сказал Кулик, петицию на имя посла Индии в поддержку задержанных россиян в Интернете подписали более 50 тысяч человек. «В действительности собрано было более 100 тысяч этих подписей, но каким-то странным образом они стали их уменьшать», - сообщил он.

"Акцентируем внимание , что МММ начинает публичную общественно-политическую деятельность в Украине и других странах, чтобы к нам относились не так, как привыкли - как к пирамиде, как к финансовому лохотрону, аферистам», - подчеркнул И.Кулик.

В свою очередь руководитель МММ в России Алексей Кобелев отметил, что уже две недели они пытаются получить какой-то ответ от российских властей о ситуации с гражданами РФ в Индии. По его словам, задержанным не оказывается никакая юридическая помощь.

«При задержании никто из представителей российского посольства не присутствовал, никто состоянием здоровья не интересуется. То, что ребята уже вторую неделю не употребляют еду в знак протеста, уже около 10 дней не употребляют воду, у них крайне тяжелое физическое состояние, отказывают почки, такое впечатление, что властям России это абсолютно безразлично», - убежден Кобелев.

Другой руководитель МММ в Украине Денис Пушилин отметил, что задержание произошло на основании жалобы на гражданина Индии, который является одним из руководителей МММ в этой стране, по поводу мошенничества и незаконного обращения денежных средств. «В заявлении указано имя одного из индусов и «другие». Так вот, наши соратники были задержаны как «и другие». Как вы понимаете, 7 миллиардов жителей планеты также подходят под эту категорию. Это абсолютно незаконное задержание», - отметил он.

На сегодняшний день, сообщил Пушилин, Килин и Рожков находятся в тюрьме, а Муратов – в госпитале, при этом никаких обвинений им так и не было предъявлено.