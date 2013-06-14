В Судакском дельфинарии родился морской котик

Накануне официального открытия дельфинария «Немо» в Судаке родился щенок южноамериканского морского котика. Это уже второй случай в Европе за последний год, когда морской котик родился в искусственно созданной среде в условиях дельфинариев «Немо».

Родители новорожденного – Тучка и Умка – талантливые артисты дельфинария «Немо». Роды принимал глава ветеринарного отдела культурно-оздоровительного комплекса «Немо», кандидат ветеринарных наук Ушаков Олег Степанович. Он сообщил, что роды прошли успешно и мама с новорожденным чувствуют себя хорошо. Пол, точный вес и рост малыша пока определить невозможно, так как в первые дни беспокоить щенка нежелательно.

Сразу после рождения морской котенок уже мог видеть, слышать, общаться с мамой при помощи звуков и даже активно передвигаться. Любящая мама и тренер круглосуточно не отходят от котика. По словам тренера, сейчас важно, чтобы малыш для своего развития и роста хорошо кушал мамино молоко, и пока его аппетит всех радует.

Интересный факт, что морские котики – полигамные животные, и поэтому у папы целый гарем. Самки всегда рожают одного щенка. Период беременности составляет от 8 до 12 месяцев. Новорожденные могут весить от 3,5 до 5,5 кг и быть от 60 до 65 см в длину. Щенки рождаются черными, со временем линяют до темно-коричневого или серого цвета. Самки кормят своих детенышей на протяжении 6-12 месяцев.

Рождение морского котика – уникально, но это далеко не первый случай рождения морских животных в сети дельфинариев «Немо». Всего за историю его деятельности там родилось уже 15 дельфинят, последний в Одесском дельфинарии 27 мая.



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