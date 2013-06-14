Следствие по делу о банкротстве банка «Таврика» не продвигается – вкладчики

Киев. 14 июня. УНИАН. Следствие по делу о банкротстве банка «Таврика» не продвигается уже более полугода, сообщил глава общественной организации «Союз защиты прав вкладчиков банка «Таврика» Марк Зельдич в пятницу, 14 июня, на пресс-конференции в УНИАН.

«Уже прошло более полугода с момента возбуждения уголовных дел по искусственному доведению банка «Таврика» до банкротства. Однако следствие практически топчется на месте. До сих пор не допрошены главные фигуранты дела и не арестованы активы банка», - сказал Зельдич.

Кроме того, по его словам, Шевченковский районный суд дважды отказал следствию и Шевченковской прокуратуре в выемке документов банка «Таврика» и не допустил потерпевших на суд даже в качестве вольных слушателей, в результате чего следствие оказалось заблокированным.

«Следствие должно разобраться: кто виноват, а кто нет. Но проблема в том, что следствие не проводится. И я, как депутат четырех созывов, думал, что парламент создаст следственные комиссии для того, чтобы вернуть деньги вкладчикам. Но этого не произошло… Для того, чтобы дело сдвинулось с места, его должна взять на себя Генеральная прокуратура Украины», - сказал заслуженный юрист Украины, депутат Верховной Рады четырех созывов Юрий Кармазин.

Как сообщал УНИАН, 1 881 вкладчик банка «Таврика» не смогут получить возмещение своих средств через Фонд гарантирования вкладов физических лиц в полном объеме. По информации ликвидатора банка «Таврика» Натальи Соловьевой, из 38 тысяч вкладчиков банка 1 881 физлицо имеет вклады в размере свыше 200 тыс. грн, и они смогут получить свои средства в полном объеме только за счет реализации активов банка.

По данным Фонда гарантирования, на 1 июня 2013 года вкладчики ликвидируемого банка «Таврика» получили 97,7% (1,787 млрд грн) вкладов, подлежащих возмещению через фонд.

Фонд гарантирования вкладов принял решение о начале процедуры ликвидации банка «Таврика» с 21 марта 2013 года на основании постановления Национального банка Украины от 20 марта №97 об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.