КГГА и AVEC GROUP подписали Договор по реализации проекта «Киевская бизнес-гавань»

Киевская городская государственная администрация и AVEC GROUP подписали Договор о намерениях по реализации проекта «Киевская бизнес-гавань» в Деснянском районе г. Киева.

Киевская городская государственная администрация, в лице заместителя председателя КГГА Крамаренко Руслана Михайловича, подписала Договор о намерениях с AVEC GROUP, в лице председателя Совета директоров Чернышева Алексея Михайловича. Подписание документа проходило в присутствии премьер-министра Украины Азарова Николая Яновича и председателя КГГА Попова Александра Павловича.

Инициатива реализации проекта «Киевская бизнес-гавань» родилась во время совместного участия делегации КГГА и EASTGATE DEVELOPMENT, девелоперского подразделения AVEC GROUP, в Международной выставке по недвижимости МИПИМ-2013, которая проходила 12-15 марта в Каннах (Франция).

Стороны договорились объединить свои усилия и использовать все имеющиеся возможности в целях реализации проекта «Киевская бизнес-гавань» в Деснянском районе. Значимость проекта обусловлена необходимостью комплексного развития города Киева для активизации инвестиционного потенциала развития столицы, улучшения инвестиционного климата, создания территориально-пространственных условий для деловой и интеллектуальной активности граждан и гостей столицы.

По словам председателя совета директоров AVEC GROUP Алексея Чернышева: «AVEC GROUP выступила в роли со-инициатора данного проекта и первичного инвестора. Сейчас в стадии формирования консорциум из лучших международных и украинских специалистов и компаний для создания и реализации концепции комплексного развития территории 250 га в Деснянском районе г. Киева. Основными целями проекта является реализация инициатив, определенных в Стратегии развития города Киева, «Центр рядом с домом», в частности развитие полицентричности, создание новых городских центров и рабочих мест в непосредственной близости к местам проживания киевлян».

Информационная справка:

AVEC GROUP – ведущая украинская группа компаний, владеющая портфелем высокодоходных активов, объединяет предприятия, работающие в сфере девелопмента коммерческой недвижимости, управления недвижимостью, финансовой сфере и медиа-бизнесе.

EASTGATE DEVELOPMENT – инвестиционно-девелоперская компания, входящая в AVEC GROUP, развивает крупно-форматные торговые центры и оптово-розничные парки в Украине. Компания EASTGATE DEVELOPMENT в последующие три года планирует создать до 500 000 м² торговых площадей в Киеве и Харькове.