Общественность призывает власти активизировать работу по созданию рабочих мест и подписанию соглашений об избежании двойного налогообложения

Киев. 18 июня. УНИАН. Создание в Украине новых рабочих мест, а также активизация государства в сфере заключения соглашений об избежании двойного налогообложения доходов граждан со странами ЕС и другими государствами, где живут и работают украинские граждане, позволит усилить социальную защиту украинских гастарбайтеров и сократить миграционные потоки украинцев за рубеж.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили представители Национального форума профсоюзов Украины и Международной организации украинцев «Четвертая волна».

«По официальный данным, количество украинских заробитчан, легально работающих в разных странах мира, составляет 1,2 млн человек. По неофициальным данным – от 6,5 до 8 млн украинцев. Объем их перечислений в виде денежных переводов семьям превышает объем прямых иностранных инвестиций и составляет 6,5 млрд долл. только за 2012 год», - сказал глава Национального форума профсоюзов Украины Мирослав Якибчук.

При этом, по его словам, порядка 80% всех уезжающих на заработки готовы остаться в Украине и работать легально. «Что делать? Создавать новые рабочие места. Если создать даже 2 млн новых рабочих мест, можно полностью закрыть дефицит Пенсионного фонда. Однако во многом работа по формированию концепций создания рабочих мест блокируется и не ведется. Нет четкого плана действий», - отметил Якибчук.

При этом, по его словам, проблема усиливается еще и тем, что украинские заробитчане вынуждены платить большие налоги со своих доходов – в стране пребывания и в Украине как частные предприниматели. «Мы не предлагаем не платить налоги, никогда этого не заявляли и не призывали. Мы выступаем против двойного налогообложения и хотим привлечь внимание к этой проблеме», - подчеркнул глава Национального форума профсоюзов Украины. По его словам, отсутствие решения этого вопроса повлечет за собой рост теневых денежных потоков, объем которых может превысить легальные перечисления в 2-3 раза и достичь 16-19 млрд долл. ежегодно.

Как сообщал УНИАН, объем доходов граждан, полученных из-за границы в 2012 году и задекларированных в ходе декларационной кампании 2013 года, вырос в 9 раз – до 9 млрд грн с 1 млрд грн. Объем налога с доходов, обязательного к уплате, вырос в 5 раз и составил почти 580 млн грн.