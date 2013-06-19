ЧАО «Краснополянский Песчаный Карьер» приобрел новый земснаряд для увеличения объёмов производства у компании «ВВВ-Спецтехника»

Краснополянский Песчаный Карьер расположен в Донецкой области, Великоновоселковский район, с. Красная Поляна. Основной вид деятельности - добыча и реализация песка кварцевого разнозернистого. Продукция карьера по своим характеристикам является наилучшей среди ныне отрабатываемых месторождений в регионе и поэтому востребована крупнейшими региональными производителями бетонных смесей и растворов, а также лидерами в производстве сухих строительных смесей с мировым именем, таких как Knauf и Henkel.



Карьер входит в сферу интересов группы компаний Астор, которая объединяет современные предприятия с высоким технологическим уровнем производства товарного бетона, раствора, сборного железобетона, гранитного щебня, широким спектром строительных услуг, а также с высокой организацией управления качеством, подтвержденной сертификатом ISO 9001: 2000 IDT. Эта компания известна строительному рынку как один из самых лучших поставщиков строительного сырья и смесей в Украине с 2004 г.

Добыча песка на карьере осуществляется гидромеханизированным способом. Ранее в собственности ЧАО находился земснаряд ЗГМ 350-50Л, который в последнее время в связи с серьёзным износом, обеспечивал производственную мощность компании в объёме не более 200 тыс. тонн ежегодно. Для выхода на более высокий уровень производства песка, а также для переработки его по фракциям, в мае 2013 года был приобретен новый земснаряд марки НСС 2000/63-ГР-Э Херсонского завода по производству земснарядов «ВВВ-Спецтехника».

Данный земснаряд оборудован гидроразмывом с увеличенной мощностью (200 кВт, подача 400 м.куб в час воды при напоре 150 м). Новое оборудование позволит в разы увеличить производительность карьера.