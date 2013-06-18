Экс-кандидат в депутаты Корнацкий заявляет, что нападение на его агрофирму инспирировано властью

Киев. 18 июня. УНИАН. Бывший кандидат в народные депутаты от ОО "Батькивщина" в скандальном мажоритарном округе №132 Аркадий Корнацкий заявляет, что сегодняшнее вооруженное нападение нескольких десятков молодчиков на его агрофирму инспирировано властью и носит исключительно политический характер.

Об этом Корнацкий заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Здесь нет никакого хозяйственного конфликта. Здесь есть исключительно политическая составляющая... Это в истории современной Украины первый пример, когда государственная власть под прикрытием прокуратуры, милиции, совершила нападение на мирных селян. Это акт вооруженного нападения на украинский народ. У власти одна цель: показать всему народу, что она сломает всех любыми методами и достигнет своего", - заявил Корнацкий.

Он отметил, что нападающие действовали под прикрытием милиции.

По словам Корнацкого, еще вчера вечером вся территория агрофирмы была окружена нарядами милиции.

"На виду у милиции молодчики сбросили оружие в один автомобиль, сели в автобусы и поехали. Милиция не то что никого не задерживала, она даже не пыталась кого-то задержать. Я считаю, что милиция таким образом сама встала на помощь бандитам", - сказал Корнацкий.

Отдельные автобусы, на которых приехали молодчики, были с номерами Киева и Киевской области. Таким образом, отметил Корнацкий, можно сделать вывод, что нападение курировали из Киева.

Более того, по его словам, отдельные молодые люди прибыли в Николаевскую область из Белой Церкви. "Это те же парни, которые были апробированы Партией регионов 18 мая в Киеве на Большой Житомирской улице", - отметил Корнацкий.

В то же время, по имеющейся у него информации, нападение на агрофирму может повториться.

"Мы получаем продолжительное время информацию. Если нас не удастся сломать сейчас, то они сожгут урожай, когда тот созреет и будет сухой, как порох", - сказал Корнацкий.

"Сегодня под "Чаусово-2" (где находится его агрофирма – УНИАН) состоялась демонстрация и внутренней, и внешней политики этой власти", - сказал Корнацкий.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром Корнацкий заявил о попытке силового захвата ООО «Агрофирма Корнацких» (село Чаусово-2 Первомайского района Николаевской области).

По данным пресс-службы Корнацкого, "около 80 бритоголовых братков с пистолетами и помповыми ружьями совершили попытку проникнуть на территорию предприятия".

Когда охрана и сотрудники агрофирмы «отбили» первую волну захватчиков, тогда те открыли огонь из помпового ружья, одному из работников попали в пах, еще одному – в голову. Всего в результате конфликта было госпитализировано пять человек.

Справка УНИАН. Корнацкий - кандидат по мажоритарному округу №132 (Первомайск, Николаевская обл.) от ВО “Батькивщина”, где ЦИК не смог установить результаты выборов.

В ночь на 2 ноября 2012 года после первичного подсчета голосов в 132-м округе, когда лидировал представитель оппозиции Корнацкий, бойцы спецподразделения «Беркут» с представителями исполнительной службы изъяли в ОИК оригиналы протоколов участковых комиссий для передачи их в суд. По словам очевидцев, стражи порядка силой выводили присутствовавших из помещения ОИК, били оконные стекла.

Позже СМИ сообщали, что во время столкновения пострадали от побоев, а также от слезоточивого газа, якобы примененного сторонниками Корнацкого, 12 бойцов спецподразделения.

5 ноября ЦИК принял постановление о невозможности установить результаты голосования на выборах 28 октября в пяти одномандатных округах, в частности, в округе №132.