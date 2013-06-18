Домом творчества имени Чехова в Ялте незаконно распоряжаются старые арендаторы - Национальный Союз писателей
Киев. 18 июня. УНИАН. Ялтинский пансионат "Дом творчества писателей им. А. П. Чехова", находящийся на балансе Национального союза писателей, незаконно арендуется компанией «Росичи», несмотря на то, что договор аренды у нее закончился еще 31 декабря 2012 года.
Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил генеральный директор дирекции управления имуществом Национального союза писателей Украины (НСПУ) Николай Грицик
«Сегодня компания «Росичи» не имеет права на эксплуатацию нашего объекта, данный объект является собственностью союза писателей», - заявил Грицик.
По его словам, компания-арендатор категорически отказалась от пересмотра ставок аренды, установленных еще в 2005 году.
«Владелец компании «Росичи» Владимир Саенко на встрече с союзом писателей категорично высказался, что другой стоимости аренды не будет - а это 16 центов за кв. метр», - сказал Грицик.
«Где может быть такая стоимость в пансионате на побережье моря в Ялте? Он был поставлен к сведению, что с ним договор подписан не будет», - добавил управляющий имуществом Союза писателей.
В такой ситуации НСПУ решил заключить договор аренды с компаний «Позитив Юг».
В частности, новый арендатор готов был заплатить 840 тыс. грн арендной платы в год, в то время как компания «Росичи» платила в четыре раза меньше - около 200 тыс. грн.
Присутствовавший на пресс-конференции представитель компании «Позитив ЮГ» Александр Тюленев сообщил, что в дальнейшем старые арендаторы подали в суд и добились продления договора аренды пансионата.
«Не пускают ни нас, ни сотрудников НСПУ. В пансионате проводятся ремонтные работы и заселяются отдыхающие. В момент, когда они должны хранить имущество - они его используют без разрешительных документов и изменяют характеристики», - сказал Александр Тюленев.
Как сообщали ранее СМИ, борьба за пансионат «"Дом творчества писателей имени Чехова" обострилась в начале 2013 года.
20 февраля новый арендатор - компания «Позитив Юг» заявила о захвате неизвестными пансионата.
Тогда в нападении участвовали 50 человек с огнестрельным оружием и взрывчатыми устройствами.