Партнеры Аргест Групп смогут продавать электронные железнодорожные билеты

С 19 июня 2013 года компания Аргест Групп, разработчик систем автоматизации продажи билетов, открывает для своих партнеров новые возможности. Теперь электронные ЖД билеты станут доступны не только на сайте самой компании http://uticket.ua, но и на сайтах всех партнеров без исключения.

Купить в интернете полноценный билет на поезд так же просто, как забронировать место в поезде. Важно, что обменивать такие билеты в кассах не нужно — достаточно распечатать бланк электронного билета и предъявить его проводнику при посадке. Бланк электронного билета содержит QR-код, который можно предъявлять также на экране мобильного устройства, вместо распечатанного бланка.

Для всех партнеров компании Аргест Групп доступ к сервису является бесплатным. Владельцы сайтов, блогов и разработчики приложений для мобильных устройств могут реализовать у себя сервис продажи электронных билетов с помощью готовых модулей и доступу к XML API.

«Электронные ЖД билеты были доступны участникам нашей партнерской программы и раньше, но только по одному из типов подключения, когда покупку осуществлял менеджер компании партнера для своего клиента. Теперь же клиенты смогут покупать такие билеты самостоятельно через Интернет, а партнеры — предоставлять сервис на своих сайтах и приложениях для мобильных устройств», — отметил директор по маркетингу компании Александр Семененко.

Аргест Групп открывает широкие возможности для организации бизнеса и одновременно заботится о пассажирах, ведь электронные билеты — это очевидное удобство. Кроме того, компания улучшила финансовые условия для своих партнеров, благодаря чему стоимость билетов для конечного потребителя будет ощутимо снижена.

Напомним, что проект «Электронный железнодорожный билет» был запущен Укрзализныцей полгода назад. В настоящее время сервис находится на этапе тестирования. Электронные билеты уже можно купить на поезда класса «Интерсити+», а до конца 2013 года ожидается полный переход на технологию электронного билета для всех поездов дальнего следования. Аргест Групп стали первыми, кто реализовал технологию электронного билета сразу после Укрзализныци.

Контактное лицо

Алена Скулкина

PR менеджер Аргест Групп

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