Потомок немецкого солдата и украинец дарят Историческому музею в Киеве колокол с изображением флагов их стран

Київ.19 июня. УНИАН. Активисты международного социального проекта "Призвание человека. Призвание отношений. Призвание стран" Дитмар Вайсхайт и Александр Рыженко подарят Национальному историческому музею в Киеве специально отлитый колокол с изображением двух флагов – Украины и Германии.

Об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Партнер проекта от Германии Вайсхайт отметил, что Украина и его родина имели непростые страницы в истории - Вторую мировую войну. "По-видимому, эти страницы следует перевернуть и начать думать об общечеловеческих ценностях, присущих как украинцам, так и немцам", - отметил он.

"Этот колокол будет служить символом примирения и просьбы у украинского народа о прощении за поступки Второй мировой войны, за тот ущерб, который нанесла Украине фашистская армия", - сказал Вайсхайт, дед которого во время войны воевал на территории Украины.

"Подарок символического колокола Национальному историческому музею в Киеве означает, что немецкая сторона хочет жить с Украиной в новых условиях», - сказал в свою очередь украинский писатель и исследователь Рыженко. Однако, по его словам, лишь этим такое сотрудничество не исчерпывается. «Мы будем организовывать совместные встречи, обмениваться фото из семейных архивов, писать фамильные книги, для того чтобы увидеть, что та война принесла страдания обоим народам", - сказал он.

Также Вайсхайт отметил, что проект никем не финансируется, а является обычной инициативой двух людей. В ближайшее время они как партнеры проекта разработают и обнародуют план мероприятий на ближайшую перспективу и будут искать финансовую поддержку среди граждан Германии.

По словам Вайсхайта, в Германии есть много людей, которые хотят примирения. С этой целью он собирается приложить все усилия для того, чтобы найти необходимое финансирование и привезти в Тюрингию молодых украинцев, которые хотят налаживать позитивные конструктивные отношения с Германией и стремятся "исправить уродливые страницы истории и создать новое направление в объединении украинцев и немцев".

Кроме того, по словам Вайсхайта, их трансграничная инициатива будет реализовывать ряд других проектов, цель которых – способствовать тому, чтобы украинцы рассказали, как они воспринимают Вторую мировую войну, создать общий архив писем и фотографий.

"Именно такой подход позволит нам перевернуть эту страницу и развивать дружеские отношения", - убежден он.

Автор проекта "Призвание человека. Призвание отношений. Призвание стран" Александр Рыженко в свою очередь также отметил: "Наш проект сейчас является, если хотите, индивидуальной инициативой двух людей. Но проект и его миссия - долговременны во времени. Думаю, что обмен точками зрения молодых украинцев и немцев на события Второй мировой войны будет способствовать сближению двух народов, которое со временем перерастет в дружбу", - сказал Рыженко.